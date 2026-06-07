Desbordes descarta reunión con Rabat por ampliación de Santiago 1 y sostiene que “todo huele a que es una cárcel nueva”

Mario Desbordes, alcalde de la comuna de Santiago, afirmó que no se ha reunido con el jefe de la cartera de Justicia, Fernando Rabat, y que, respecto a la ampliación de la cárcel Santiago 1, no están pidiendo un trato privilegiado como Municipio.

El proyecto mencionado está detenido actualmente por Contraloría, que no tomó razón de un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y por el Juzgado Civil de Santiago, luego de que este acogiera un recurso del municipio y suspendiera la resolución para avanzar con el proceso.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el jefe comunal recalcó que no son negociables las insistencias a través de la cartera de Justicia. “Si el ministerio hubiera, desde el día uno, en 2024, iniciado un proceso de concesión en los terrenos que tiene hoy día Gendarmería, ya estaría construida la cárcel”, afirmó

Sobre este punto, el edil hizo ahínco en que está de acuerdo con que existe una emergencia carcelaria en Santiago, pero que busca un trato igualitario para los vecinos de su comuna, respecto al que reciben las personas de otros municipios. “No le estoy tirando como alcalde de Santiago este problema a otros vecinos que van a tener una cárcel a tres cuadras de distancia, o menos. Estamos planteando terrenos fuera de los radios urbanos, a 15 o 20 kilómetros de la zona poblada más cercana y donde ya hay infraestructura carcelaria y hay terrenos de gendarmería”, sostuvo.

Asimismo, desarrolló su punto argumentando que “fuera de zonas pobladas, no afectan nada, van las visitas igual, no se afectan los derechos humanos de los presos, ni nada. Las últimas cárceles públicas, Arica, Valparaíso y Talca, a kilómetros del radio urbano”.

Además, el alcalde añadió que las plazas se incrementarían con la ampliación.“El subsecretario ha dicho, por los medios siempre, que son 1.600 plazas, pero no para presos nuevos, es solo para los que ya están hacinados en Santiago 1, no pretendemos llevarle nuevos presos. Le puedo asegurar que cuando usted habilita 1.600 plazas hoy día, en cuatro años más, en el 100% de los casos tiene 5.000, se multiplica por tres de inmediato”, explicó.

Para Desbordes, los 3400 internos adicionales que mencionó se traducen en 10 visitas cada uno, lo que amplificaría aún más la cantidad de personas adicionales en el entorno y “trae incivilidades, tráfico de todo tipo, contrabando, etc. ¿Quién es el que asume el intento de limpiar y ordenar el entorno? El municipio, en conjunto con carabineros que tienen muy poca dotación en la segunda comisaría".

En todo caso, el jefe comunal fue enfático en que el proyecto no se trata de una ampliación. “Aquí no hay ningún dato que me pruebe que esto es una ampliación, todo huele a que es una cárcel nueva y se están saltando el plano regulador”, emplazó.

El edil, además, reveló que no ha tenido ninguna conversación con el ministro de Justicia. “Creo que le faltó un poquito de experiencia política. Con el ministro anterior del Partido Comunista había una conversación constante, pensábamos opuesto, y él me decía alcalde, mire, vamos a avanzar en esto, vamos a hacer esto otro, quiero que lo sepa”.

Consultado sobre el motivo por el cual él mismo no contactó a Rabat, Desbordes respondió: “¿qué quiere que haga si lo que me están diciendo es: nosotros ya tomamos una decisión, alcalde, venga, siéntese y acéptela”. De todas formas, la autoridad de Santiago indicó que conversa mucho con el Presidente José Antonio Kast.

Proceso de recuperación de barrios en Santiago

“Ya hemos logrado recuperar de manera bastante importante Lastarria, Bulnes, casco histórico, y ahora estamos trabajando todo el sector del 21 de mayo, el sector del Mercado Central", desglosó el alcalde. Así, también se refirió al proceso de recuperación del barrio Franklin, con intervenciones diarias.

Según detalló el alcalde, el operativo de ayer, realizado junto con Carabineros, Servicios Impuestos Internos, la PDI, y la Fiscalía Local de Santiago, fue el más grande. “En Franklin existen, en operaciones, en funciones, probablemente la mayor cantidad de organizaciones de crimen transnacional , que en ninguna otra parte de Santiago como ciudad”, mencionó.

Registro nacional de vándalos

Con respecto al registro nacional de vándalos, con un registro de quienes cometan incivilidades, el edil respaldó el enfoque del proyecto.

“Es una necesidad hoy día. Me parece bien tristón el debate de algunos parlamentarios de izquierda que dicen que esta es una ley clasista porque no va a afectar al que tiene recursos, porque se concentran en una de las medidas, que es la de perder algunos beneficios sociales”, afirmó. En esta línea, también valoró los anuncios realizados en la cuenta pública en materia de seguridad.

Contribuciones

“La comparto en el 100%, soy una excepción entre los alcaldes” , indicó Desbordes sobre la eliminación de contribuciones para las personas sobre los 65 años en su primera residencia.

“Los alcaldes de oposición están en contra de eliminar las contribuciones, los alcaldes de gobierno, la mayoría estamos a favor, pero con tope. Yo estoy a favor sin ponerle tope”, elaboró. Para el jefe comunal de Santiago, al hacer disquisiciones en torno a nombres de grandes empresarios famosos que quedarán sin pagar contribuciones en su vivienda, “probablemente voy a dejar pagando contribuciones a otra persona que en el papel tenía grandes ingresos, que hoy día es jubilado, ya no los tiene, tiene una vivienda cara, y va a tener que pagar contribuciones altísimas”.

Sobre este punto, precisó que lo único que le ha pedido al Ejecutivo es que esta medida no se implemente con cargo a los municipios