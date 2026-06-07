“Me equivoqué”: Fontaine admite error tras antiguo cruce con Mirosevic por secreto bancario y narcotráfico

Un antiguo enfrentamiento político en redes sociales resurgió esta semana en torno al debate sobre el levantamiento del secreto bancario y las herramientas para combatir el crimen organizado, luego de que el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reconociera públicamente haberse equivocado en una crítica dirigida al actual senador Vlado Mirosevic (PL).

La controversia se originó a partir de una publicación realizada el 23 de junio de 2024 por el entonces diputado Mirosevic en la red social X, donde defendía el levantamiento del secreto bancario como una herramienta clave para perseguir al narcotráfico y al crimen organizado.

“El que nada hace, nada teme. Levantemos el secreto bancario, que la oposición dé los votos y así mejoramos la persecución al narcotráfico y crimen organizado. Más que declaraciones como las de Matthei, necesitamos acciones concretas”, escribió en aquella oportunidad el parlamentario.

La publicación fue respondida por Fontaine, quien cuestionó la efectividad de la medida y escribió: “Otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias”.

Otro ingenuo que cree que el narcotrafico opera con transferencias bancarias 🤣🤣🤣 https://t.co/E464ch7uNo — Bernardo Fontaine (@berfontaine) June 23, 2024

El tema volvió a reflotar esta semana luego de que Mirosevic recordara el antiguo intercambio en medio de la discusión pública sobre el avance del crimen organizado y las investigaciones financieras ligadas al Tren de Aragua.

“Hoy ha quedado claro quién era el ingenuo”, publicó el martes el senador, aludiendo a los nuevos antecedentes surgidos en torno a la denominada Operación Tokio.

La respuesta de Fontaine llegó este sábado y sorprendió por su tono autocrítico. “Cierto. Me equivoqué”, escribió el economista y actual presidente del directorio de Codelco, dando por cerrado el intercambio.

Operación Tokio y el regreso del debate sobre el secreto bancario

La discusión volvió al centro de la agenda luego de conocerse antecedentes de la denominada Operación Tokio, investigación que reveló presuntos vínculos entre un ejecutivo del Banco Santander y miembros del Tren de Aragua.

El caso ha generado que sectores que respaldan la iniciativa reactivaran las presiones para avanzar en una legislación que permita agilizar el acceso a información financiera en investigaciones relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y asociaciones criminales.

La iniciativa actualmente en discusión busca permitir el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en determinados casos específicos, entregando mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El proyecto contempla que dicho organismo pueda requerir directamente información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa en tres situaciones concretas: operaciones realizadas por personas jurídicas, operaciones que involucren a funcionarios públicos, y operaciones que hayan sido reportadas inicialmente por entidades bancarias mediante alertas de sospecha.

La finalidad del mecanismo es acelerar el seguimiento de la denominada “ruta del dinero” y fortalecer las capacidades del Estado para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos y financiamiento criminal.