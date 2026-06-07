Detienen a dos adolescentes tras frustrado robo a concesionaria automotriz en Vitacura

Dos adolescentes fueron detenidos este sábado luego de protagonizar un frustrado robo al interior de una concesionaria automotriz ubicada en la comuna de Vitacura, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, funcionarios de la 37ª Comisaría de la comuna concurrieron hasta un recinto comercial emplazado en Avenida Las Condes tras recibir una alerta por un delito en desarrollo.

Los sujetos ingresaron a la concesionaria con la intención de sustraer vehículos y diversas especies. Durante el ilícito, los menores de edad intentaron apoderarse de un automóvil, aunque no lograron concretar el robo.

Pese a ello, provocaron daños tanto en el local comercial como en vehículos que se encontraban en exhibición o resguardo dentro del recinto. Asimismo, alcanzaron a sustraer llaves de automóviles y otros objetos de valor.

Tras la denuncia, Carabineros desplegó un operativo coordinado junto a distintas unidades de la Prefectura Santiago Andes, lo que permitió ubicar y detener a ambos sospechosos en las inmediaciones de la concesionaria, donde permanecían ocultos.

La policía informó además que todas las especies sustraídas fueron recuperadas.

Detenidos con antecedentes

Los imputados fueron identificados con las iniciales I.A.B.B., de 15 años, y I.A.M.M., de 17 años. Ambos registraban antecedentes policiales.

En el caso del adolescente de 17 años, Carabineros detalló además que mantenía una orden vigente por infracción a la Ley 20.000, normativa vinculada a delitos relacionados con drogas.

Tras su captura, ambos menores quedaron a disposición del Ministerio Público.