“El diputado Araya, de republicanos, es lo más parecido a Jackson”: oficialismo cae en etapa de recriminaciones

Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán y Jorge Guzmán. Esos fueron los tres nombres apuntados -aunque sin ser mencionados- por el diputado Cristián Araya (Partido Republicano). Anoche, en su cuenta de X, el parlamentario cuestionó a sus tres pares por la votación que emitieron horas antes, en el marco del debate del proyecto Escuelas Protegidas, aprobado esta tarde en la Cámara.

“Hoy pudimos despachar al Senado el proyecto que fortalece la seguridad en las salas de clases, pero a la oposición obstruccionista se le sumaron dos RN y un Evópoli que rechazaron/abstuvieron frente a la solicitud de cierre del debate”, alertó Araya.

A juicio del diputado, la decisión de Ossandón, Beltrán (ambos de Renovación Nacional) y Guzmán (Evópoli) de permitir la discusión del debate implicó “pérdidas de tiempo absurdas frente a la crisis en las aulas y el riesgo que sufren día a día miles de estudiantes y profesores”.

Guzmán no se quedó de brazos cruzados. El diputado dijo a este medio que “Araya, del partido Republicano, es lo más parecido al exministro (Giorgio) Jackson del Frente Amplio. Se siente con el derecho de hablar desde la ‘superioridad moral’. Invito al diputado a ponerse serio, a calmar los dedos en X y activar la cabeza para dialogar, consensuar y resolver los temas más allá de su limitada trinchera”.

Además, el diputado de Evópoli explicó su voto. “El día de ayer pretendía cerrar un debate, incluso sin el trabajo legislativo que garantizara el éxito del proyecto, y de matemática simple. De haberse votado ayer, incluso corría el riesgo de ser rechazado”.

11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

En respuesta a Guzmán, Araya dijo a este medio que “mi única preocupación es avanzar con celeridad y firmeza en la agenda de seguridad, que es el mandato que nos impuso la ciudadanía. Lamento que algunos que busquen de forma incesante el aplauso de la izquierda bajo la excusa del ‘diálogo y los consensos’ y estén dispuestos a posponer o transar la agenda de seguridad. No es mi caso”.

“Si todo el oficialismo, más el Partido Libertario y dos diputados del Partido De la Gente estuvieron por apoyar al gobierno y avanzar rápido en este proyecto, no entiendo la postura de este diputado de Evópoli”, agregó.

Para concluir, Araya sostuvo que “no buscamos generar una polémica, sino dejar claro un hecho y plantear una pregunta legítima: por qué, cuando se trata de un proyecto importante para la seguridad de los chilenos, algunos optan por dilatar la discusión. Para enfrentar la crisis de seguridad se exige firmeza y sentido de urgencia”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Así como él, Beltrán también respondió al republicano. “Hoy lo que falta en el Congreso y en algunos parlamentarios es saber respetar el pensamiento del resto de sus colegas. Él (Araya) debe hacerlo y no estar ejerciendo presiones”, afirmó.

Además, explicó que su voto respondió a que “fui elegido por la ciudadanía para representarlos en la Cámara. Si estoy inscrito para poder intervenir, voy a votar siempre en esa línea. Represento a miles de personas en La Araucanía y voy a cumplir mi rol. Para eso me pagan y para eso ejerzo el cargo”.

Juan Carlos Beltrán

En republicanos, en tanto, son varios los que respaldan a Araya. “En el hemiciclo escuchamos horas y horas de los mismos argumentos. Argumentos que son para la galería, porque las posiciones están zanjadas desde antes. Hay algunos que les gusta extender esos discursos, y así con todos los proyectos. Sería más eficiente que votáramos de una vez y no siguiéramos alargando el trámite. Carecen de prudencia y sentido de urgencia”, dijo la diputada Javiera Rodríguez.

Foto: Andres Perez Andres Perez

En Chile Vamos, en tanto, desdramatizan la situación. Lo que creen algunos diputados es que, como se trató de una votación sobre el cierre del debate, no era necesario caer en recriminaciones contra los desalineados.

Incluso en republicanos existen voces que llaman a evitar que se profundice el fuego amigo. La diputada Macarena Santelices sostuvo que “la votación de ayer era seguir la discusión o no. Creo que esos parlamentarios votaron por continuarla ya que estaban inscritos para hablar, no porque la hayan rechazado. Cuando se realizan polémicas innecesarias, se dividen los sectores. El deber de todos en el sector es tender puentes y sacar a Chile adelante, no hay tiempo para gustos personales ”.

“Todos debemos poner de nuestra parte y en eso coincidimos con la gran mayoría de los partidos que estamos en la cámara de diputados así que por mi parte no busco polémicas estoy convencida que se llegara a un acuerdo”, agregó la exministra.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En cualquier caso, la pugna entre el Partido Republicano y sectores de Chile Vamos -sobre todo, RN- ya está desatada.

En republicanos identifican que son varias las veces en que RN ha marcado distancia con el gobierno de Kast en sus primeros 41 días. Más allá de la votación de ayer, lo que más lamentan son las declaraciones de algunos de sus parlamentarios -como Ossandón, Diego Schalper y la presidenta del Senado, Paulina Núñez-, a contrapelo de las posturas del Ejecutivo en distintos temas.

El episodio que más molestó en republicanos -como también en La Moneda- fue cuando Núñez cuestionó la decisión del gobierno de solicitar la renuncia de Priscilla Carrasco en el Sernameg pese a su cáncer. La senadora María José Gatica (también RN) se sumó a esas críticas.

Ayer, la diputada Ossandón profundizó la pugna. En entrevista con CNN, ella llamó a “terminar con la soberbia” en el oficialismo y declaró que “nos creemos tan bacanes cuando nos estamos instalando y la verdad es que tenemos las mismas debilidades que tiene el gobierno anterior”. Sus palabras no cayeron nada bien en el sector.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El desorden ha sido tanto, que incluso desde el Partido Nacional Libertario, que no es parte del gobierno de Kast, emitieron una alerta. “Llama la atención que los partidos que sí decidieron ingresar al gobierno de Kast actúen como díscolos”, dijo, en entrevista con La Tercera, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa.