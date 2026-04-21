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    EN VIVO

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini vista al Girona en busca de una victoria que corte su mala racha en LaLiga

    El cuadro del ingeniero lleva siete fechas sin ganar y peligra su puesto en zona de copas continentales. Además, quiere lavar las heridas de la eliminación de la Europa League. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Pincha aquí para actualizar el relato

    Girona 1-1 Betis

    El gol del Betis

    Intenta Betis

    37′. Abde llega por la banda. Engancha. Le pega. Da en un defensa.

    Tiro libre

    30′. Lo Celso ejecuta para Betis. Se va cerda del pórtico de Girona.

    El gol del Betis

    23′. El Betis pisa el área del Girona. No logran despejar ese balón. Le cae a Roca. Engancha. La pone al palo más alejado del arquero.

    Goooooooooooooooooool del Betis

    Girona domina

    16′. El equipo local controla las acciones y Betis corre detrás de la pelota.

    Tarjeta Amarilla

    8′. Lo Celso es amonestado en Betis por falta.

    El gol del local

    6′. Etcheverry acumuló rivales y cuando no le pudo pegar, apareció Tsygankov y definió al primer palo. 1-0 lo gana el Girona.

    Gooooooooooooooooool del Girona

    La primera del Betis

    2′. Abde tira un centro atrás y Lo Celso pasa de largo. Lo tuvo el cuadro de Pellegrini.

    Comienza el partido

    Betis sale a buscar un triunfo tras siete partidos sin ganar.

    El 11 de Pellegrini

    La formación del Girona

    Equipos al campo de juego

    Ambas escuadras ya están en el gramado del estadio Montilivi.

    El trabajo previo del Betis

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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