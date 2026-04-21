En vivo: Betis de Manuel Pellegrini vista al Girona en busca de una victoria que corte su mala racha en LaLiga
El cuadro del ingeniero lleva siete fechas sin ganar y peligra su puesto en zona de copas continentales. Además, quiere lavar las heridas de la eliminación de la Europa League. Sigue aquí todos los detalles del partido.
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Girona 1-1 Betis
El gol del Betis
Intenta Betis
37′. Abde llega por la banda. Engancha. Le pega. Da en un defensa.
Tiro libre
30′. Lo Celso ejecuta para Betis. Se va cerda del pórtico de Girona.
El gol del Betis
23′. El Betis pisa el área del Girona. No logran despejar ese balón. Le cae a Roca. Engancha. La pone al palo más alejado del arquero.
Goooooooooooooooooool del Betis
Girona domina
16′. El equipo local controla las acciones y Betis corre detrás de la pelota.
Tarjeta Amarilla
8′. Lo Celso es amonestado en Betis por falta.
El gol del local
6′. Etcheverry acumuló rivales y cuando no le pudo pegar, apareció Tsygankov y definió al primer palo. 1-0 lo gana el Girona.
Gooooooooooooooooool del Girona
La primera del Betis
2′. Abde tira un centro atrás y Lo Celso pasa de largo. Lo tuvo el cuadro de Pellegrini.
Comienza el partido
Betis sale a buscar un triunfo tras siete partidos sin ganar.
El 11 de Pellegrini
La formación del Girona
Equipos al campo de juego
Ambas escuadras ya están en el gramado del estadio Montilivi.
El trabajo previo del Betis
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