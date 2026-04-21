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    El dólar extiende su avance en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Irán

    La moneda de Estados Unidos en Chile anotó dos jornadas consecutivas con ganancias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Murad Sezer

    El dólar volvió a subir este martes tras empezar la semana con avances. La jornada estuvo marcada por la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Medio Oriente. Este miércoles se acaba el cese al fuego, pero —al cierre de la jornada en Chile— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo amplió.

    “Debido a que el Gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, dijo Trump en un comunicado.

    Así, al cierre de esta edición, el dólar subió $8,05 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $891,25 la unidad, su mayor valor desde el 13 de abril pasado. El lunes pasado el dólar subió $5,20.

    El dólar llegó a subir $12,27 y marcó $895,47 en la jornada, pero con el correr del día, y con el nuevo anuncio de Trump, el tipo de cambio moderó su avance.

    Antes de la prórroga, Trump dijo que no buscaba ampliarla y que estaba “listo para entrar en acción” si las partes no llegaban a acuerdo.

    “Persiste la cautela en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha incrementado la demanda por activos refugio”, dijo Banco Base en un reporte citado por Reuters.

    La agencia de noticias también destacó que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz permanecía prácticamente paralizado el martes, ya que solo tres buques atravesaron la vía en las últimas 24 horas, según datos del sector. El optimismo del mercado sobre el futuro del conflicto en Irán se había basado en la normalidad de la zona, donde circula más del 20% del crudo del mundo.

    En el momento de mayor optimismo, el tipo de cambio llegó a $878 el 16 de abril, cerca de los $871,2 que registró el tipo de cambio antes de iniciar el conflicto.

    Por otro lado, en el momento de mayor tensión, el dólar marcó un máximo de $916,01 el 12 de marzo pasado. Desde el inicio del conflicto a la fecha, el dólar sube $24,27.

    Más sobre:MonedasDólarCobre

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