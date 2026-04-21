SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno reporta que despliegue de control fronterizo inhibió tránsito de contrabando de más de 30 camiones en Tarapacá

    Militares detectaron un grupo de vehículos que buscaban ingresar a Chile de manera, supuestamente, ilegal. "No se trata solo de una planificación, sino de operaciones que permiten inhibir actividades ilícitas", señaló el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Más de 30 camiones de contrabando fueron detectados por las fuerzas de control de orden fronterizo en la pequeña localidad de Central Citani, ubicada en la Región de Tarapacá.

    Ante esa situación producida durante la noche, efectivos del Ejército y Carabineros desplegaron personal que permitió inhibir el tránsito de vehículos vinculados al contrabando.

    Así lo informó el Ejecutivo, señalando que “el procedimiento generó un efecto disuasivo inmediato, provocando la acumulación de más de 30 camiones en la zona intervenida e impidiendo el paso de vehículos asociados a actividades ilícitas”.

    La acción es parte del Plan de Fortalecimiento Fronterizo para la Macrozona Norte del gobierno, que busca reducir los ingresos ilegales. Misma iniciativa que contempla la creación de una zanja de 30 kilómetros.

    El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, afirmó que “no se trata solo de una planificación, sino de operaciones que permiten inhibir actividades ilícitas y reforzar la seguridad en la frontera”.

    Por otra parte, el jefe del Área Fronteriza de Tarapacá, general del Ejército Luis Ovando, explicó que el despliegue respondió “a una planificación orientada a ejercer control efectivo del territorio, aumentar la capacidad disuasiva y reforzar la acción coordinada en sectores sensibles de la frontera”.

    “Este tipo de procedimientos forman parte del trabajo de articulación de capacidades para fortalecer la vigilancia, la presencia y la respuesta interagencial frente a amenazas transfronterizas”, señaló el comandante del Comando Conjunto Norte, general del Ejército Rodrigo Marchessi.

    Cuerpo Militar del Trabajo en Arica. Foto: Rocío Latorre - La Tercera.

    Desde el Ministerio de Interior señalaron que el operativo se pudo materializar “gracias a la tecnología implementada que permite aumentar la vigilancia durante la noche y desplegar medios en sectores vulnerables”. Así, señalaron, “se fortalecen las capacidades de detección y respuesta en frontera, integrando avances informáticos para apoyar el control territorial en tiempo real. Estas capacidades incluyen cámaras de alto alcance con visión nocturna, puestos de observación y vigilancia móvil para anticipar amenazas y orientar el despliegue en terreno“.

    Consultada la Fiscalía Regional de Tarapacá si hay alguna investigación en curso por este hecho, señalaron que no debido a que no se produjo denuncia.

    En tanto, hace unos días dos bolivianos fueron sorprendidos intentando llevar una máquina retroexcavadora hacia Bolivia. En esa misma maquinaria, según la fiscalía, taparon parte de la zanja del gobierno. Fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva.

    Más sobre:FronteraGobiernoEscudo Fronterizo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    SII intensifica controles carreteros al traslado de mercancías y productos falsificados

    Madre de Romario Veloz ante comisión de DD.HH. del Senado: “Cuando se habla de indultar, se revive el trauma”

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

    Bolsa de Santiago cerró con pérdidas ante incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    Ministro Poduje anuncia inicio de demoliciones en El Olivar para la próxima semana

    2.
    Presidente Kast sostendrá este martes conversación telefónica con Zelensky

    Presidente Kast sostendrá este martes conversación telefónica con Zelensky

    3.
    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    4.
    Efecto Vivanco en la Suprema: relatores ahora transparentan abogados de las causas para evitar casos de corrupción

    Efecto Vivanco en la Suprema: relatores ahora transparentan abogados de las causas para evitar casos de corrupción

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Madre de Romario Veloz ante comisión de DD.HH. del Senado: “Cuando se habla de indultar, se revive el trauma”
    Chile

    Madre de Romario Veloz ante comisión de DD.HH. del Senado: “Cuando se habla de indultar, se revive el trauma”

    “No dilapiden su capital político”: la presión desde la oposición al PDG ante apertura a respaldar megaproyecto del gobierno

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    SII intensifica controles carreteros al traslado de mercancías y productos falsificados
    Negocios

    SII intensifica controles carreteros al traslado de mercancías y productos falsificados

    Bolsa de Santiago cerró con pérdidas ante incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    El dólar extiende su avance en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Irán

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas
    Tendencias

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    Ministra Duco retrocede en polémica por la ropa: “Quiero pedir disculpas si mis palabras no fueron las correctas”
    El Deportivo

    Ministra Duco retrocede en polémica por la ropa: “Quiero pedir disculpas si mis palabras no fueron las correctas”

    El Betis de Manuel Pellegrini deja atrás su mala racha: vence al Girona y sueña con clasificar a la Champions League

    Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente al Girona que corta su mala racha en LaLiga

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”
    Cultura y entretención

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    Beto Cuevas estará en el evento que lanzará la nueva edición del disco Desiertos de La Ley

    Eduardo Carrasco y la postergación del Festival Canción Nacional: “No creo que sea otra cosa que pura tontera”

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones
    Mundo

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

    Rafael Mariano Grossi dice que la reforma a Naciones Unidas es buena y que se debía

    La Marea Plateada: La transformación demográfica de América Latina   

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago