Gobierno reporta que despliegue de control fronterizo inhibió tránsito de contrabando de más de 30 camiones en Tarapacá

Más de 30 camiones de contrabando fueron detectados por las fuerzas de control de orden fronterizo en la pequeña localidad de Central Citani, ubicada en la Región de Tarapacá.

Ante esa situación producida durante la noche, efectivos del Ejército y Carabineros desplegaron personal que permitió inhibir el tránsito de vehículos vinculados al contrabando.

Así lo informó el Ejecutivo, señalando que “el procedimiento generó un efecto disuasivo inmediato, provocando la acumulación de más de 30 camiones en la zona intervenida e impidiendo el paso de vehículos asociados a actividades ilícitas”.

La acción es parte del Plan de Fortalecimiento Fronterizo para la Macrozona Norte del gobierno, que busca reducir los ingresos ilegales. Misma iniciativa que contempla la creación de una zanja de 30 kilómetros.

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, afirmó que “no se trata solo de una planificación, sino de operaciones que permiten inhibir actividades ilícitas y reforzar la seguridad en la frontera”.

Por otra parte, el jefe del Área Fronteriza de Tarapacá, general del Ejército Luis Ovando, explicó que el despliegue respondió “ a una planificación orientada a ejercer control efectivo del territorio, aumentar la capacidad disuasiva y reforzar la acción coordinada en sectores sensibles de la frontera ”.

“Este tipo de procedimientos forman parte del trabajo de articulación de capacidades para fortalecer la vigilancia, la presencia y la respuesta interagencial frente a amenazas transfronterizas”, señaló el comandante del Comando Conjunto Norte, general del Ejército Rodrigo Marchessi.

Cuerpo Militar del Trabajo en Arica. Foto: Rocío Latorre - La Tercera.

Desde el Ministerio de Interior señalaron que el operativo se pudo materializar “gracias a la tecnología implementada que permite aumentar la vigilancia durante la noche y desplegar medios en sectores vulnerables”. Así, señalaron, “se fortalecen las capacidades de detección y respuesta en frontera, integrando avances informáticos para apoyar el control territorial en tiempo real. Estas capacidades incluyen cámaras de alto alcance con visión nocturna, puestos de observación y vigilancia móvil para anticipar amenazas y orientar el despliegue en terreno “.

Consultada la Fiscalía Regional de Tarapacá si hay alguna investigación en curso por este hecho, señalaron que no debido a que no se produjo denuncia.

En tanto, hace unos días dos bolivianos fueron sorprendidos intentando llevar una máquina retroexcavadora hacia Bolivia. En esa misma maquinaria, según la fiscalía, taparon parte de la zanja del gobierno. Fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva.