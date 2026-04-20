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    Ketamina, granadas y casas de tortura: la condena a célula del Tren de Aragua que operaba desde Antofagasta

    “No se trata de un simple grupo de delincuentes peligrosos, sino que se trata efectivamente de una asociación criminal", destacó el fiscal regional Juan Castro Bekios.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictó un veredicto condenatorio respecto a siete integrantes de una célula del Tren de Aragua acusados de ser los responsables de un doble secuestro con homicidio registrado camino a La Rinconada, entre otros crímenes.

    Denis Fernando Dinis Hernández, Fernando José Albornoz Montenegro, Reinaldo Alexis Peña Martínez, Alexander José López Monserratia, Miguel Alexander Ferrer Canelon, Jam Christopher Arzola Anzola y Wilfredo José Junior Vásquez Guaripa, fueron declarados culpables de homicidio consumado, homicidio frustrado, secuestros con homicidio, tráfico de drogas, tenencia de material bélico, tenencia de armamento y municiones, y asociación criminal.

    “No se trata de un simple grupo de delincuentes peligrosos, sino que se trata efectivamente de una asociación criminal, altamente violenta y que mantenía en su poder armamentos, incluso granadas y, es más, explosivos de alto poder”, destacó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

    El grupo se conoció en la zona como Los Piratas y operaba desde el campamento Cerro Bonito.

    Se dedicaban a la extorsión, el sicariato, los secuestros, quitadas de droga y otras actividades violentas vinculadas al control del tráfico de sustancias ilícitas.

    Su líder era Yoel Antonio Aparicio Perna, sujeto que fue asesinado al interior del CCP de Antofagasta.

    La pesquisa Fiscalía y Carabineros pudo establecer la participación de integrantes de este grupo en un homicidio consumado y un homicidio frustrado registrados el 14 de febrero de 2024 en playa El Lenguado de Antofagasta, y tres meses después, entre el 7 y 9 de mayo, en el secuestro de dos víctimas que luego fueron ejecutadas en el camino a playa La Rinconada.

    Las víctimas fueron retenidas y torturadas en una vivienda del campamento Cerro Bonito, para luego trasladarlas a las afueras de la ciudad. Allí, les dispararon a quemarropa, quedando sus cuerpos a un costado del camino, junto a un vehículo incendiado y un mensaje manuscrito.

    “Previamente, habrían estado secuestradas para conseguir la entrega de una importante cantidad de ketamina. Y eso les valió ser torturadas y luego ejecutadas por los integrantes de este grupo”, explicó el fiscal Castro Bekios.

    La banda mantenía múltiples inmuebles al interior del campamento que usaba como puntos de reunión, para ocultar productos ilícitos y como casas de torturas.

    El Ministerio Público había logrado el año pasado condenas contra otro grupo de imputados relacionados con la misma organización por infracciones a la ley de control de armas y secuestro agravado y dentro de los próximos días se iniciará el juicio oral contra otros seis integrantes de Los Piratas, ahora por una serie de secuestros y otros graves delitos cometidos en la ciudad de Calama.

    “Al menos esta célula del Tren de Aragua ha sido neutralizada como estructura criminal en la Región de Antofagasta”, afirmó el persecutor Juan Castro Bekios.

    Las penas específicas para los siete condenados se conocerán en una audiencia programada para el próximo jueves 23 de abril.

    Más sobre:Crimen organizadoKetaminaTren de AraguaAntofagastaFiscalía de AntofagastaJuan Castro BekiosDelincuenciaSeguridadLos Piratas

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