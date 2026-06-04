CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

El miércoles de la semana pasada la ministra de Educación, María Paz Arzola, asistió a la sesión del Consejo Nacional de Educación (CNED) luego de que la instancia le hubiera rechazado la propuesta de ajuste al Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales para 2026. Una semana después, la secretaria de Estado respira aliviada.

La primera “propuesta de emergencia”, como le había llamado la cartera al texto, proponía eliminar el Simce de sexto básico (Lectura, Matemática y Ciencias Naturales), la evaluación muestral de inglés de octavo básico, el estudio de alfabetización informacional de segundo medio, la pesquisa a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y algunas mediciones internacionales. La justificación era la falta de dinero para realizar esas mediciones. Así, sólo se mantendrían para este año la Prueba exploratoria de Precursores de la Lectura en segundo básico y las evaluaciones de Lectura y Matemática en cuarto básico y segundo medio. Todo ese plan fue rechazado por el CNED.

Ante esto, la ministra Arzola asistió a la sesión de la semana pasada con la idea de escuchar en voz de los consejeros los argumentos que los llevaron a rechazar la propuesta, así como qué esperaban para -ahora sí- aprobar el nuevo documento, lo que suponía agregar exámenes. Ese día Arzola, quien llegó acompañada de Gino Cortez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación que tiene a su cargo el Simce, les dijo que en los próximos días haría ingreso de la nueva proposición.

Y aunque la titular de Educación no les verbalizó a los consejeros los detalles de esto, en el Mineduc ya trabajaban en reincorporar en la propuesta dos de las tres pruebas del Simce para sexto básico: Matemática y Lectura, dejando fuera la de Ciencias Naturales.

Precisamente, eso fue lo que se consideró en la nueva propuesta que hizo llegar Arzola al CNED, documento de 33 páginas titulado ‘Informe nueva propuesta plan de evaluación nacional e internacional 2026’, que detalla que para este año se propone realizar la Prueba exploratoria de Precursores de la Lectura en segundo básico, y las evaluaciones de Lectura y Matemática en cuarto básico, sexto básico, y segundo medio.

“Esta definición responde a la necesidad de resguardar mediciones que permiten monitorear aprendizajes fundamentales en momentos críticos de la trayectoria escolar, asegurar la comparabilidad de resultados entre cohortes y sostener información estadísticamente consistente para el seguimiento de políticas educativas de alcance nacional”, argumentaba, entre otras cosas, el escrito.

El escrito desarrollado por la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc luego pasa a detallar, examen por examen, la justificación para llevarlos a cabo. Para ello, entre otras cosas, Cortez y su equipo de la Agencia aún trabajan para hacer más eficientes los recursos con el fin de añadir esas evaluaciones.

Una segunda parte del documento de la propuesta, a cuyo título se le quitó la condición de ser de “emergencia” , entrega las fundamentaciones técnicas para postergar las otras evaluaciones hasta el Plan 2027-2032 que, vale recordar, pronto tiene que actualizar también el Mineduc acorde a la ley. El actual rige para el período 2021-2026.

En tal sentido, se detalla que las pruebas que se postergarían serían la de inglés para octavo básico; Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) de quinto básico y primero medio; Alfabetización Informacional de segundo medio; la de Educación de Personas Jóvenes y Adultas; la Survey on Social and Emotional Skills (SSES) que se hace de séptimo en adelante; y el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) de octavo básico. Para todas también hay un apartado que justifica su postergación.

“Esta propuesta reafirma el compromiso del Estado con una evaluación educativa orientada al fortalecimiento de los aprendizajes y al mejoramiento continuo del sistema escolar, priorizando la generación de información válida, pertinente y útil para docentes, equipos directivos y responsables de política pública”, cierran las conclusiones del Mineduc.

¿Y qué viene ahora? Si bien el CNED tomó el acuerdo de aprobar la nueva propuesta, ahora tienen que redactar esa decisión, en la cual se demorarán algunos días. Es en esa redacción donde se termina de zanjar todo al pie de la letra.