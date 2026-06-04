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    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    El exministro de Hacienda está expectante de la presentación del libelo en su contra y ha identificado a actores claves de la derecha, con quienes ha compartido una minuta con su defensa y ofrecido resolver dudas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, está expectante de la presentación de la acusación constitucional en su contra, donde lo apuntan por un mal manejo de las finanzas públicas durante su periodo.

    El libelo, que ha sido ratificado por el mundo libertario y republicano para el próximo lunes, ha empujado a realizar gestiones a uno de los hombres con mayor responsabilidad en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    Grau busca que sus argumentos lleguen al otro lado del río y para eso ha tomado personalmente la iniciativa estableciendo puentes con personeros de la derecha.

    Estos enlaces han sido principalmente en el mundo parlamentario, pero el exsecretario de Estado no ha evitado conversar con otros exministros de Hacienda, como, por ejemplo, Ignacio Briones (Sebastián Piñera II).

    Dentro del Parlamento, Grau y su equipo han identificado a distintas figuras de la centroderecha a quienes podría no gustarles la idea de impulsar un libelo acusatorio estando dentro del gobierno. Con ellos ha compartido una minuta por WhatsApp, explayando sus argumentos en contra de un posible libelo acusatorio.

    Estos mensajes los envió el mismo día que se anunció la acusación en su contra. Uno de los que la recibió fue el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán.

    Otra de las receptoras de la minuta fue la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, quien confirma el mensaje. En la minuta, a la que tuvo acceso este medio la semana pasada, se aborda principalmente el emplazamiento que le hizo a Grau el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien lo acusa de un fallo en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030, de más de US$10 mil millones.

    “El problema del cálculo y ‘acusación de error’ de lo anterior, es que omite la correcta valorización de stock de la deuda pública”, donde se deberían considerar, dicen, al menos otros dos elementos: las “correcciones financieras propias del escenario macroeconómico” y “el resultado de los movimientos ‘bajo la línea’ (operaciones de financiamiento que no afectan el patrimonio neto)”, dice la minuta.

    El análisis de Hacienda es incompleto”, dice el mismo documento de cinco páginas, que incluye gráficos.

    Algunos en la derecha han apostado a evitar, de momento, contactos con Grau, pese a no estar del todo conformes con los tiempos en los que se presenta la acusación constitucional. Por ejemplo, Diego Schalper (RN) le pidió a uno de los diputados del Frente Amplio -donde milita el economista de la Universidad de Chile- no ser contactado.

    Hoy el escenario de la acusación es incierto. En la centroderecha han acusado a republicanos y libertarios por entrar en una disputa de quién es más duro.

    Joanna Pérez, por ejemplo, comentó que “cuando se anunció esta acusación constitucional, previo a la cuenta pública, no fuimos contactados (por libertarios o republicanos) y advertí al gobierno que no era el mejor de los tiempos, pues no ayuda al clima para sacar adelante los proyectos de urgencia país”.

    Esto, dicen cercanos a la diputada de Demócratas, lo hizo ver directamente al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado.

    “Creo existían otras instancias para aclarar responsabilidades, como solicitud que presenté a la Cámara para una comisión investigadora en esta materia, con fecha 22 de marzo. Solo tenemos 22 firmas de 62 que se necesitan”, complementó Joanna Pérez, quien de todos modos especificó que tendrán que estudiar el libelo cuando les llegue.

    “Una acusación constitucional es una herramienta de ultima ratio y por lo mismo, requiere argumentos muy sólidos, base jurídica y también viabilidad política. Si uno no tiene los antecedentes suficientes o los votos para que prospere, lo único que termina haciendo es enrarecer el clima político, debilitar la institucionalidad y desviar el foco de los problemas que hoy le importan a las personas”, dijo en la misma línea el diputado de Evópoli, Tomás Kast.

    Además de contactarse con la derecha, en las gestiones de Grau también se incluye el envío de la misma minuta a parlamentarios de la oposición y a sus excompañeros en el gabinete de ministros de Boric. Con este último también ha conversado y el mismo expresidente se ha activado para revisar cuanta agua tiene en la piscina esta acusación.

    De momento Grau sigue expectante de la presentación del libelo en su contra. Ahí ha contado con los apoyos de sus dos exjefes de gabinete, Rodrigo Echecopar -otrora encargado de la División de Coordinación Interministerial- y Suina Chahuán -también exsubsecretaria de Minería-, así como otros de sus colaboradores en su paso por el Ejecutivo.

    Más sobre:Nicolás GrauAcusación constitucionalGrauHacienda

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