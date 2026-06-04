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    Política

    Alvarado asegura que sí recibió plan de seguridad de Steinert, pero que la exministra no necesitaba autorización de Interior para presentarlo

    Asimismo, ante los reparos de la exsubsecretaria Quintana que apuntaban a una falta de apoyo comunicacional a Steinert en el momento en que explotó la polémica sobre el plan, Alvarado respondió que siempre han defendido a sus ministros y que no se haría cargo de las interpretaciones "que algunos le puedan dar a lo que el Ministerio del Interior hace o no hace".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Continúa la polémica sobre la existencia (o no) del plan nacional de seguridad que terminó concretando la salida de Trinidad Steinert de esa cartera.

    Ayer, en diálogo con el podcast Cómo te lo explico de La Tercera, la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, aseguró que el plan “siempre existió” y que fue entregado al Ministerio del Interior “y ahí quedó”.

    Luego, si bien evitó atribuir responsabilidades directas a la cartera encabezada por Claudio Alvarado, reforzó que el documento fue elaborado y posteriormente enviado a dicho ministerio.

    Esta jornada, el ahora encargado de esa repartición, Martín Arrau, confirmó que recibió un documento “bastante acabado”, que lo utilizó como base, pero que ignoraba la razón de por qué no fue presentado.

    Más tarde, Alvarado fue abordado por la prensa en La Moneda y sostuvo: “el día martes 2 de junio en el Senado, el ministro Martín Arrau hizo una presentación de dicho plan, que esboza los ejes sobre los cuales va a enfocar su trabajo, que tiene relación con la prevención, recuperación del territorio y algunas iniciativas de carácter legal que fortalezcan la pena de determinados delitos”.

    Consultado sobre si recibió el documento, dijo: “Como todas las instancias de gobierno, tal como el ministro Arrau recibió el mismo plan en su oportunidad y trabajó sobre el mismo, obviamente yo también lo recibí y lo leí”.

    En esa misma línea, inquirido sobre si se necesitaba su autorización para hacer público el plan por parte de la exministra Steinert, aseguró: “No, para nada. porque cada ministerio autonomía tiene la autonomía correspondiente, tal como lo hizo el ministro Arrau”.

    Por último, ante los reparos de la exsubsecretaria Quintana que apuntaban a una falta de apoyo comunicacional a Steinert, contestó que el gobierno siempre ha apoyado a todos sus ministros y agregó: “Ahora las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el Ministerio del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de ellos”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoSeguridadMartín Arrau

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