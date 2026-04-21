Hombre es baleado en Persa Estación: delincuentes le robaron más de $ 700 mil destinados a comprar ropa

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la PDI.

Un hombre resultó herido a bala en sus dos piernas la tarde de este martes en las inmediaciones del Centro Comercial Persa Estación, en Estación Central, luego de ser víctima de un robo con intimidación cometido por dos sujetos.

De acuerdo a la información policial entregada, el hecho ocurrió entre las 13.00 y 14.00 horas, cuando el afectado se acercó al sector comercial con la intención de comprar un fardo de ropa.

En ese momento, fue abordado por dos sujetos que lo obligaron a ingresar hasta la parte trasera del centro comercial emplazado en plena Alameda, donde fue intimidado.

El inspector Luis Hermosilla, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, señaló que “una vez en la zona posterior, lo intimidan con un arma de fuego, iniciándose un forcejeo, y a raíz de este, uno de los sujetos efectúa un disparo lesionando a la víctima y logrando la sustracción de $750 mil”.

Debido al ataque, el afectado terminó con lesiones en ambas piernas, incluyendo una fractura de carácter grave, aunque sin riesgo vital, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central), donde recibió atención médica.

Sobre el afectado se informó que mantenía antecedentes policiales por lesiones menos graves y daños simples.

Hasta el centro asistencial concurrió personal de la PDI para tomar la declaración sobre lo ocurrido al malherido, para luego dirigirse al sitio del suceso para iniciar las diligencias investigativas en terreno que permitan identificar a los asaltantes.

Allí se prevé realicen una inspección visual, empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad que permitan detener a los sujetos, que al cierre de esta nota, no habían sido identificados ni capturados.