Suman 18: renuncia seremi del Trabajo en Coquimbo por no cumplir requisito académico

Una nueva baja se suma al complejo escenario que enfrenta el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la instalación de sus autoridades regionales. La renuncia de Viviana Torres a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social en la Región de Coquimbo elevó a 18 el número de seremis que no han podido asumir o han debido dejar sus cargos en las primeras semanas de la administración.

A través de una declaración pública, Torres explicó que su salida respondió a “un aspecto técnico-administrativo detectado en la revisión de antecedentes”, lo cual estaría vinculado a la acreditación de los semestres de formación profesional exigidos por la normativa vigente.

Pese a contar con el título de Contador Auditor y un diplomado en Gestión Tributaria, la ahora exautoridad reconoció que no cumplía completamente con el requisito de una carrera de al menos diez semestres.

“Como ciudadana y servidora pública, entiendo que el respeto irrestricto a la institucionalidad y a los requisitos legales es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado”, señaló.

Junto con agradecer la confianza del Ejecutivo, destacó que asumió el desafío “con absoluto compromiso, profesionalismo y con el corazón puesto en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras”.

El caso de Torres se suma a una serie de dificultades que ha enfrentado el gobierno en la designación de autoridades regionales.

Cabe recordar que el pasado viernes, se había confirmado la renuncia de la seremi de las Culturas de la Región de Aysén, Ángela Valdebenito, quien permaneció solo 18 días en el cargo, en medio de cuestionamientos por su experiencia en el área y tras denunciar episodios de “violencia digital”.

Con este nuevo episodio, la cifra de nombramientos fallidos -entre renuncias tras asumir y designaciones que no lograron concretarse- alcanza los 18 casos.

La seguidilla de salidas ha tensionado el proceso de instalación del gobierno en las regiones, obligando a redefinir nombres y, en algunos casos, mantener interinatos en áreas estratégicas.

En su mensaje de despedida, Torres enfatizó que, pese a su salida, mantiene su compromiso con el proyecto político del Ejecutivo. “Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí en este breve lapso y con la convicción intacta de que el proyecto de gobierno busca el bienestar de todas y todos”, afirmó.