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    Presidente Kast sostendrá este martes conversación telefónica con Zelensky

    Oficina de Comunicaciones de la Presidencia indicó que se prevé que el diálogo ocurra a eso de las 9.00 de la mañana.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast sostendrá conversación con Volodimir Zelenski.

    El Presidente José Antonio Kast sostendrá este martes una conversación con su par ucraniano, Volodimir Zelensky.

    De acuerdo a lo informado por la oficina de Comunicaciones de la Presidencia, se prevé que el contacto telefónico se produzca alrededor de las 9 de la mañana desde el Palacio de La Moneda, cuando en Kiev sean las 16.00 horas.

    La comunicación se enmarca en las buenas relaciones que se han establecido entre ambos países desde el inicio de la guerra de Rusia contra suelo ucraniano, en febrero de 2024.

    De hecho, el pasado 10 de marzo, en la antesala al cambio de mando donde Kast asumió la Presidencia, el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, tuvo una reunión con el ahora jefe de Estado.

    En la cita, además de abordar el conflicto bélico con Moscú, también se afianzó la relación bilateral y se agradeció el apoyo de Chile frente a la guerra.

    También se transmitió un mensaje del presidente Zelensky y una invitación para que Kast visite Ucrania.

    “Conversamos sobre las áreas en las que podemos fortalecer una cooperación mutuamente beneficiosa: desde la agricultura hasta la digitalización y las tecnologías no tripuladas”, detalló Sybiha en esa oportunidad.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastVolodimir ZelenskiGuerra en UcraniaGobierno

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