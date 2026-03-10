SUSCRÍBETE
    Política

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    “Ucrania está preparada para trabajar estrechamente con la nueva administración, abrir una nueva etapa en las relaciones y desbloquear todo su potencial”, destacó el canciller ucraniano.

     

    El ministro de asuntos exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo esta jornada una reunión bilateral con el presidente electo, José Antonio Kast.

    Tras la cita, el canciller detalló que uno de los temas conversados con Kast fue el conflicto con Rusia. Asimismo, dio cuenta que el presidente electo fue invitado a visitar Ucrania.

    “A mi llegada a Santiago, tuve el honor de reunirme con José Antonio Kast, quien será investido mañana como Presidente de Chile”, destacó Sybiha a través de X.

    “Le transmití un mensaje personal del presidente Volodimir Zelensky, con sus mejores deseos de éxito para el nuevo líder de Chile y una invitación para visitar Ucrania”, agregó.

    © MarvicGo

    “Conversamos sobre las áreas en las que podemos fortalecer una cooperación mutuamente beneficiosa: desde la agricultura hasta la digitalización y las tecnologías no tripuladas”, detalló.

    A eso añadió: “Ucrania está preparada para trabajar estrechamente con la nueva administración, abrir una nueva etapa en las relaciones y desbloquear todo su potencial”.

    “También informé sobre la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz. A pesar de los ataques rusos, Ucrania resistió y superó el invierno más difícil”, afirmó.

    Finalmente sostuvo: “Estoy agradecido con Chile por su apoyo constante a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En última instancia, no se trata solo de Ucrania, sino de principios compartidos. Valoro mucho la reafirmación de que el apoyo de Chile a Ucrania y el pronto restablecimiento de la paz siguen siendo firmes”.

