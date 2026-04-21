Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que este país presente una propuesta para poner fin al conflicto de forma definitiva.

El anuncio se produjo después de que el viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Irán quedara en suspenso porque, según un funcionario estadounidense, Teherán no respondió a las posturas estadounidenses.

“Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP:



Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked to hold our Attack on the… pic.twitter.com/2c89G1vrtE — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 21, 2026

Añadió que había ordenado al Ejército estadounidense “continuar el bloqueo y, en todo lo demás, mantenerse preparado y listo para actuar”.

Indicó que la tregua, que expiraba en las próximas horas, “extendería el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.