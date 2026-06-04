Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado este jueves de “antipatriota” la resolución aprobada por la Cámara de Representantes del país norteamericano para obligarle a poner fin a la ofensiva contra Irán, antes de criticar duramente a los cuatro republicanos que se sumaron a las filas del Partido Demócrata para lograr que el texto superara el trámite.

“Ayer, en una votación sin sentido, la Cámara (de Representantes) votó, cuatro malos republicanos y todos los demócratas, para limitar mis poderes de guerra, justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán. ¿Quién haría algo tan antipatriótico?”, se ha preguntado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

“Saben en qué punto están las negociaciones”, ha sostenido, antes de acusar al Partido Demócrata de “estar impulsado por el Síndrome de Odio a Trump” y asegurar que la oposición “preferiría que el país fracasara” antes que darle “otra de muchas victorias”. “Con los cuatro republicanos es otra historia totalmente diferente. Son unos oportunistas. Deberían avergonzarse de sí mismos”, ha agregado, antes de reiterar su lema ‘Make America Great Again’.

La votación ha salido adelante con 215 votos a favor -incluidos los republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky)- y 208 en contra, en lo que supone un revés para la Casa Blanca, si bien al ser una resolución “concurrente” no pasa por la Casa Blanca para la firma o veto de Trump, por lo que no cuenta con fuerza de ley.

El proyecto se basa en gran medida en la Ley de Poderes de Guerra. Citándola, ordena a Trump que retire todas las fuerzas estadounidenses “de hostilidades” con Teherán “a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Irán”.

La aprobación de este texto supone un hito significativo en la batalla política por la guerra contra Irán tras tres intentos fallidos en la Cámara de Representantes por detener un conflicto, que, después de más de tres meses, ha comportado graves consecuencias económicas a nivel mundial, especialmente en el mercado energético y en la disponibilidad de fertilizantes.