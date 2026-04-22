Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

La bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) confirmó este martes que recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra la diputada Consuelo Veloso (ind-FA), luego de que la parlamentaria responsabilizara al presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, por el clima de violencia que, a su juicio, influye en hechos como el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en Calama.

La decisión partidaria se produce tras la intervención de Veloso durante la discusión del proyecto del Ejecutivo Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada a raíz del ataque perpetrado por Hernán Meneses Leal, de 18 años, al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, el pasado 27 de marzo.

“¿Saben qué publicaciones de redes sociales tenía el joven que mató a la inspectora? Tenía fotos de Johannes Kaiser y de Augusto Pinochet , quienes han promovido en este país los mecanismos que ellos consideran válidos, anular al que piensa distinto (...)“, sostuvo la parlamentaria.

Desde la bancada del PNL calificaron las declaraciones de la diputada por el distrito 18, en la Región del Maule, como “graves” y “difamatorias”, apuntando particularmente a las alusiones que, a su juicio, afectaron la honra del presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.

El jefe de bancada, el diputado Cristóbal Urruticoechea, cuestionó los dichos de su par, señalando que “lo que acaba de hacer ella, es imputar algo gravísimo al exdiputado Johannes Kaiser, diciendo que incitaba a la violencia”.

En la misma línea, añadió que “la bancada del Partido Nacional Libertario la va a llevar a la Comisión de Ética, porque es completamente inapropiado que una diputada se exacerbe de esta manera en sus intervenciones”.

Por su parte, el subjefe de bancada, diputado Hans Marowski, afirmó que la parlamentaria “cruzó una línea” y sostuvo que “no se puede buscar responsables para evadir su propia responsabilidad”.

Además, agregó que “desde su propio sector escuchamos frases como ‘hay que quemarlo todo’ o relativizar la violencia, los saqueos y la evasión”, enfatizando que esperan que la Comisión de Ética “actúe en consecuencia y termine sancionando a la diputada”.

En tanto, el diputado Pier Karlezi calificó las declaraciones como “de la más extrema gravedad”.

“Achacarle la responsabilidad al Partido Nacional Libertario o a Johannes Kaiser por los hechos acontecidos en el país es de una bajeza moral tremenda”, sostuvo, advirtiendo además que “no se las vamos a seguir aguantando”.

Según señalaron desde la bancada, este tipo de declaraciones “dañan la honra de las personas y deterioran el debate democrático”. Asimismo, añadieron que no permitirán que se instalen discursos en la opinión pública que, a su juicio, busquen desviar responsabilidades respecto de la violencia registrada durante el estallido social.

La diputada Consuelo Veloso. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

La intervención de Veloso

Fue durante la discusión en Sala del proyecto Escuelas Protegidas cuando Veloso inició su intervención citando al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien este lunes sostuvo durante el debate que la violencia escolar ha aumentado en un 60%.

“Cómo no va a aumentar la violencia escolar, si también ha aumentado la cantidad de representantes populares y de figuras públicas que reivindican figuras como las del ladrón más grande de este país, que se lo robó todo y que mató a un montón de gente, Augusto Pinochet”, afirmó la parlamentaria.

Luego agregó: “Se ponen la capita -aludiendo a Olivares-, hacen toda una apología y creen que los jóvenes no van a pensar, que están en edad formativa y en desarrollo, que es un mecanismo válido de discutir ideas, dejar de discutirlas y matar al que piensa distinto”.

“No van a venir a hablarnos de violencia aquellos que han hecho permanentemente de la política y de la discusión democrática una trinchera en la cual es legítimo tratar de lo peor a su adversario político, sin siquiera medir el impacto que tienen en los jóvenes”, sostuvo.

Tras esas intervenciones, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, la llamó en reiteradas ocasiones al orden y a ceñirse al debate legislativo.

Pese a ello, Veloso continuó su exposición y señaló: “¿Saben qué publicaciones de redes sociales tenía el joven que mató a la inspectora? Tenía fotos de Johannes Kaiser y de Augusto Pinochet”, agregando que, a su juicio, ambos “han promovido en este país mecanismos que consideran válidos: anular al que piensa distinto”.