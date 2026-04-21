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    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    El atacante, de 27 años, fue identificado tras el tiroteo en uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Un violento tiroteo ocurrido el lunes en las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, dejó una persona muerta y varios heridos.

    El hecho conmocionó al país y fue captado en videos por distintos turistas que se encontraban visitando las pirámides en ese momento.

    De acuerdo con The New York Times, el ataque se produjo cuando un hombre abrió fuego contra visitantes en el recinto arqueológico, ubicado a las afueras de Ciudad de México.

    Las autoridades confirmaron que una turista canadiense falleció y que otras personas resultaron heridas, algunas por disparos y otras tras caer desde las estructuras en medio del caos.

    Quién fue el atacante

    El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, un joven mexicano de 27 años, cuya identidad fue confirmada a partir de una credencial oficial encontrada entre sus pertenencias, según reportó Euronews.

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    De acuerdo con las primeras indagaciones de la Fiscalía del Estado de México, el atacante habría actuado solo.

    El tiroteo tuvo lugar en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del complejo.

    Testigos relataron escenas de pánico, con turistas buscando refugio mientras se escuchaban disparos.

    “Vi al tipo disparando desde lo alto de la pirámide”, dijo una visitante al medio estadounidense, quien también aseguró haber visto a una persona herida en la estructura.

    Tras el ataque, el hombre murió por una herida de bala que, según las autoridades, habría sido autoinfligida.

    En el lugar, peritos encontraron un arma de fuego, un cuchillo, municiones y otros elementos que forman parte de la investigación.

    Investigación en curso

    Hasta ahora, no se ha determinado un motivo claro para el ataque. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que se instruyó al gabinete de seguridad para investigar a fondo el caso y brindar apoyo a las víctimas.

    Teotihuacán es una antigua ciudad prehispánica que llegó a albergar hasta 125.000 habitantes en su apogeo y hoy es uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, con cientos de miles de turistas cada año.

    El ataque ha generado preocupación sobre las medidas de seguridad en lugares turísticos clave, especialmente en un contexto en que México se prepara para recibir a millones de visitantes por el Mundial de fútbol que comienza en junio.

    Lee también:

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