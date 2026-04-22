Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

Por unanimidad -36 votos a favor-, el Senado aprobó esta tarde, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas por femicidio, homicidio o lesiones en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) reciban pensión de sobrevivencia si la víctima fue su cónyuge o conviviente civil.

La iniciativa, que modifica el decreto ley N° 3.500 de 1980 y la ley N° 21.675, de violencia contra las mujeres, cuenta con suma urgencia y necesitaba la aprobación de la mitad más uno de los senadores en ejercicio, por ser de quórum calificado.

En la sesión de este martes estuvo presente la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien relevó el apoyo entregado por la Cámara Alta.

“Valoramos positivamente la aprobación de este proyecto de ley que pasa a tercer trámite y como gobierno y como ministerio nos parece importante resolver el problema que señalaba este proyecto de ley , ya que nos corresponde como Ejecutivo no solamente la implementación de la ley integral sino, especialmente, la prevención y la condena de la violencia contra la mujer”.

La iniciativa busca modificar la normativa vigente, que en la práctica no ha impedido que los agresores accedan a este tipo de beneficios, avanzando así en mayor coherencia en la protección de las víctimas y de sus familias.