Incendio de casona en Santiago: Bomberos realizan búsqueda de presunto desaparecido
El siniestro ocurrió el pasado martes, donde tras horas de combate contra los llamas vecinos dieron cuenta que una persona se mantenía inubicable.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentra realizando labores de ubicación y recuperación de presunto desaparecido en derrumbe e incendio de Libertad y Agustinas, en la Región Metropolitana.
El siniestro ocurrió el pasado martes 9 de junio, cuando las llamas se hicieron presentes, afectando una casona en la que residían 50 personas. El comandante Juan Pablo Slako, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó en ese momento que los vecinos dieron cuenta que una persona se mantenía inubicable, y se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años.
En el incendio, además, 10 individuos quedaron atrapados por un derrumbe, pero fueron rescatados ese mismo día.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago indicaron que “al mando del 3º Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, se inician labores del Grupo USAR-Santiago para la ubicación y recuperación de presunto desaparecido tras derrumbe e incendio de Libertad y Agustinas”.
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