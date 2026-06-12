Incendio de casona en Santiago: Bomberos realizan búsqueda de presunto desaparecido

Santiago, 9 de junio de 2026. Incendio afecta a casonas antiguas ubicadas en Libertad con Agustinas en Santiago Centro, tercera alarma de incendio y derrumbes Diego Martin/Aton Chile

El Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentra realizando labores de ubicación y recuperación de presunto desaparecido en derrumbe e incendio de Libertad y Agustinas, en la Región Metropolitana.

El siniestro ocurrió el pasado martes 9 de junio, cuando las llamas se hicieron presentes, afectando una casona en la que residían 50 personas. El comandante Juan Pablo Slako, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó en ese momento que los vecinos dieron cuenta que una persona se mantenía inubicable, y se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años.

En el incendio, además, 10 individuos quedaron atrapados por un derrumbe, pero fueron rescatados ese mismo día.