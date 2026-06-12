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    Filiales de BCI y Santander se imponen en licitación por carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional

    BCI Asset Management Administradora General de Fondos y Santander Asset Management Administradora General de Fondos se adjudicaron la licitación para las carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El lunes se anunciaba que siete gestoras participaron de la licitación para administrar las carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección (FAPP) y este viernes se definió a los ganadores.

    Según informó el FAAP, se adjudicó a BCI Asset Management Administradora General de Fondos el mandato de inversión en renta fija nacional de corto plazo; mientras que Santander Asset Management Administradora General de Fondos se hará cargo del mandato de inversión en renta fija nacional de largo plazo.

    En el proceso también habían participado Bice Inversiones AGF, BTG Pactual AGF, Falcom AGF, Principal Asset Management AGF, Santander Asset Management y Sura AGF.

    “Las administradoras que se adjudicaron la licitación presentaron las propuestas más convenientes y cumplen cabalmente con los requisitos que esperábamos de quienes manejarán los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional”, comentó Sergio Soto, director ejecutivo de la entidad en un comunicado.

    Soto también destacó la propuesta económica, la experiencia y track record de las gestoras, así como las capacidades técnico-operacionales y de gestión de riesgos de sus equipos.

    Ahora, a partir de julio, la Tesorería General de la República (TGR) traspasará los recursos que acumula el Fondo Autónomo de Protección Previsional a las entidades que se adjudicaron la licitación, “las cuales deberán cumplir con nuestro mandato de invertir los recursos en el marco de sus respectivos mandatos, lo que contribuirá, entre otros elementos, a maximizar la sostenibilidad financiera en el largo plazo”.

    Para el caso de la renta fija nacional de corto plazo, el FAPP explicó que tiene por objetivo “preservar capital y garantizar la liquidez operacional del fondo y considera instrumentos de corto plazo como depósitos a plazo, PDBCs o fondos mutuos money market. Es por dos años plazo, renovable por dos períodos de un año cada uno”.

    Por su parte, para la renta fija nacional de largo plazo se busca rentabilidad real de largo plazo, en línea con la naturaleza intergeneracional del fondo. “El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno”, resaltaron desde el FAPP.

    “Con la adjudicación de esta licitación culmina uno de los pasos clave en la implementación del Fondo Autónomo desde su creación en agosto de 2025”, concluye Sergio Soto.

    El FAPP tiene como objetivo financiar las prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional (beneficio por años cotizados, cotización con rentabilidad protegida, compensación para mujeres por diferencias de expectativas de vida y el seguro de invalidez y sobrevivencia). Esto en el marco de la implementación de la reforma previsional aprobada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

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