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    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo

    Desde el ministerio informaron que desde hoy viernes, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Jorge Carrillo.

    A menos de tres meses de que Jorge Carrillo asumiera el cargo de seremi de Salud de la Región de Ñuble, desde el Ministerio de Salud han anunciado esta jornada mediante un comunicado que le han solicitado la renuncia al secretario ministerial.

    Esta renuncia se suma a las cerca de 20 bajas de Secretarios Regionales Ministeriales a lo largo del país que ha registrado el gobierno de José Antonio Kast desde que asumió el pasado 11 de marzo.

    En el documento, si bien se indica que la solicitud a Carrillo fue hecha por la ministra de Salud (s), Alejandra Pizarro, no se detallan mayores antecedentes con respecto a las razones de por qué debe dejar el cargo.

    Junto con agradecer su labor durante este período, en el texto se informa que a partir de hoy 12 de junio el cargo de seremi de Salud subrogante lo asumirá Gustavo Rojas, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.

    Más sobre:NacionalSeremi de SaludSeremiÑubleMinsalMinisterio de Salud

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