Tres sujetos extranjeros son detenidos por secuestro de ciudadano peruano en Santiago

Tres sujetos de nacionalidad venezolana, dominicana y argentina fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de un ciudadano peruano en Santiago.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima fue retenida en un cité, siendo amenazado con armas de fuego por los sujetos.

Según detalló el coronel del OS9 de Carabineros, Cristian Candia, el secuestro estaría relacionado con disputas por el control territorial asociado al tráfico de drogas en la comuna.

“Como estos individuos quieren mantener un control territorial, proceden al secuestro y este, a diferencia de otro tipo de secuestro, es para eso, para mantener un control y sacarlo del sector, no se solicita algún tipo de dinero u otro antecedente”, expresó.

Además, según detalló Candia, “la víctima denuncia, señala obviamente que no está involucrada en este tipo de delitos y se inician las diligencias”.

Asimismo, Carabineros indicó que los tres detenidos están siendo investigados por su eventual participación en otros delitos cometidos en el mismo sector, entre ellos sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas.