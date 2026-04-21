Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país
El mes de mayo cuenta con dos jornadas marcadas en el calendario y configura el siguiente descanso extendido del 2026.
Durante la pasada Semana Santa se presentaron los feriados de abril, sin embargo, próximamente llegarán los festivos correspondientes a mayo.
El calendario cuenta con dos días marcados para el siguiente mes, donde también se configurará un siguiente fin de semana largo, tras el generado en la última celebración del Viernes Santo.
Cuáles son los feriados de mayo
El próximo feriado del año corresponde al viernes 1 de mayo, en el que se conmemora el Día del Trabajo.
Cabe destacar que la jornada dará pie al segundo fin de semana largo, de un total de cuatro del calendario de 2026.
Además, se trata del siguiente feriado irrenunciable del año, por lo que durante el primer día del mes se prohibirá el funcionamiento habitual del comercio y los servicios, donde solo podrán funcionar establecimientos como restaurantes, entretenimiento y farmacias de turno, entre otros.
Posteriormente, el siguiente festivo está programado para el jueves 21 de mayo, por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Sin embargo, la jornada no corresponde a un día irrenunciable.
En tanto, para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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