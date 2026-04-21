Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país. Foto referencial de archivo

Durante la pasada Semana Santa se presentaron los feriados de abril, sin embargo, próximamente llegarán los festivos correspondientes a mayo.

El calendario cuenta con dos días marcados para el siguiente mes, donde también se configurará un siguiente fin de semana largo, tras el generado en la última celebración del Viernes Santo.

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país. Foto referencial

Cuáles son los feriados de mayo

El próximo feriado del año corresponde al viernes 1 de mayo , en el que se conmemora el Día del Trabajo.

Cabe destacar que la jornada dará pie al segundo fin de semana largo, de un total de cuatro del calendario de 2026.

Además, se trata del siguiente feriado irrenunciable del año, por lo que durante el primer día del mes se prohibirá el funcionamiento habitual del comercio y los servicios, donde solo podrán funcionar establecimientos como restaurantes, entretenimiento y farmacias de turno, entre otros.

Posteriormente, el siguiente festivo está programado para el jueves 21 de mayo , por la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Sin embargo, la jornada no corresponde a un día irrenunciable.

En tanto, para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: