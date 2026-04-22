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    Zandra Parisi: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    La diputada del Partido de la Gente valoró las conversaciones que han sostenido con el gobierno de cara a la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional que este miércoles ingresará a la Cámara. Entrevistada por Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la parlamentaria también abordó el rol del excandidato presidencial Franco Parisi en la materia: "Nos respeta a nosotros como diputados, no es el papá de nosotros", dijo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Zandra Parisi. Foto: Pedro Rodríguez.

    Una serie de reuniones han sostenido en las últimas horas distintos ministros con los diputados del Partido de la Gente (PDG) intentando amarrar apoyos para el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa emblemática para La Moneda.

    Gestiones que la diputada del partido Zandra Parisi valoró ampliamente en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, donde aseguró que hay un “cambio de actitud” del Ejecutivo que modifica el panorama de hace algunas semanas, cuando el excandidato presidencial y su hermano, Franco Parisi, llamó a rechazar la también denominada ley miscelánea.

    ¿Cómo ve la apertura del gobierno a dialogar y a escuchar lo que están pidiendo partidos como el PDG?

    Hemos estado abiertos al diálogo desde siempre. Hemos partido iniciando conversaciones a través de las distintas redes, presentando nuestros proyectos, porque sentimos que son proyectos que van enfocados hacia la clase media, realistas, concretos, y sobre todo, a corto plazo. Hemos tenido reuniones con los ministros. Ayer (lunes) partimos con la reunión con el ministro García Ruminot, quien está muy abierto, muy en la línea de lo que es el PDG, de llegar a acuerdo a través del diálogo. Anoche estuvimos hablando con el ministro García junto al ministro Quiroz. Fue una conversación muy directa, muy clara, donde se nos escuchó. Estaban muy abiertos al diálogo. El ministro Quiroz (en) una actitud que yo no había visto antes, sino por el contrario. Se abrieron muchas puertas. Creo que por eso hoy ya no se va a lanzar esta ley y vamos a tener que esperar un poquitito más.

    ¿Da la impresión de que los ministros están masticando sus propuestas para que se incluyan en el proyecto?

    Eso es lo que esperamos. Estamos muy agradecidos de que el gobierno, a través de su ministro, nos escuche y atienda los dolores que vemos en la ciudadanía.

    Después de dialogar con los ministros, ¿ve algo diferente?

    Completamente. Estoy convencidísima de que el gobierno está cambiando su actitud. Esa actitud de escuchar a los partidos políticos, de considerar al PDG se está viendo de todas maneras.

    ¿Le da un valor agregado a que el propio ministro de Hacienda se haya sentado a conversar?

    El ministro Quiroz es muy duro, es verdad. Pero ¿saben qué? Anoche me di cuenta que él tiene un corazón más grande. Es el corazón de los chilenos, que también le duelen los dolores que está viviendo cada uno de los ciudadanos.

    ¿Las peticiones del PDG son todas necesarias e intransables?

    Yo creo que por ambos lados se tiene que ceder. No puede ser tampoco ‘dame todo lo que te pido o si no, olvídate de mí’. Las relaciones no se construyen así.

    Respecto a la repatriación de capitales, Franco Parisi fue bien crítico en ese aspecto. ¿Le hicieron sentir también ese punto al ministro de Hacienda?

    La verdad es que el gobierno está muy interesado en lo que nosotros estamos proponiendo. Para nosotros es muy importante que en la parte económica se considere el FUT. Es muy importante que la repatriación de capitales tenga un incentivo mayor de lo que se está planteando hoy. Chile necesita crecer, es verdad, pero también necesita dar señales de que está dispuesto a que nos ayuden a crecer. Estoy segura de que gobierno va a sorprendernos, nos va a dar muy buenas noticias. Deben haber tenido dulces sueños con las propuestas del PDG.

    Siguiendo la metáfora, si los sueños de los ministros se hacen realidad para su partido, ¿van a estar los 13 votos de su bancada?

    Por supuesto que sí. Nosotros hemos actuado en coalición, no actuamos a tontas y a locas, no estamos pensando en trincheras políticas, sino que más bien siempre estamos pensando en lo mejor para todo el país. Acá las ideologías se tienen que dejar de lado y tomar decisiones que vayan en pro de un mejor vivir para todos. Y, por supuesto, que no crucen las líneas rojas que tenemos tan presentes.

    ¿Cuál es la línea roja?

    La línea roja para nosotros es que no se considere a la clase media. Acá lo importante son las pymes, qué va a pasar con los pañales de los adultos mayores, de los niños, con el IVA de los remedios, con el IVA de la canasta básica.

    Cuando se conocieron los principales títulos del proyecto, después de la cadena nacional del Presidente de la República, Franco Parisi llamó a rechazar este proyecto. ¿Cómo se entiende ese llamado?

    Franco llamó a rechazar el proyecto que conocimos directamente por la cadena nacional donde no había ninguna explicación mayor. Después nos enteramos que esa era una parte del proyecto que se va a presentar y que todavía no conocemos. No es que Franco diga una cosa y nosotros digamos otra, muy por el contrario, somos muy responsables.

    ¿Y qué ha cambiado?

    Pues la actitud del gobierno, una actitud de escuchar a los partidos políticos y escuchar principalmente al PDG, porque la verdad, seamos bien sinceros, el gobierno no nos había considerado para nada. Nosotros se lo habíamos pedido en reiteradas ocasiones, pero lo importante no es quedarse con lo que hizo el gobierno, lo importante es quedarnos con lo que está haciendo el gobierno y con lo que va a hacer el gobierno.

    Si efectivamente el gobierno se abre a lo que está pidiendo su partido, ¿sería conveniente también que Franco Parisi llamara a aprobar?

    Tenemos que escuchar, leer, informarnos, y Franco Parisi también nos respeta a nosotros como diputados, no es el papá de nosotros. Franco nos orienta, nos guía, propone y muestra los distintos puntos de vista que tienen las cosas y eso nosotros no lo vamos a cambiar, pero como diputados también tenemos una responsabilidad de informarnos y de buscar todas las aristas, todo lo bueno, lo malo de lo que se nos están presentando (...) Yo con Franco converso 3, 4, 5 veces al día y Franco también valora el cambio que ha tenido el gobierno. Esto no lo habíamos visto antes y hay que ser muy sinceros y reconocer y agradecer esta apertura (...) Cuando Franco escuchó la propuesta, yo creo que casi todos los chilenos cuando escuchamos esa propuesta dijimos ‘no, esto no puede ser’. Pero hoy en día ya estamos en otro escenario, vamos a conocer, estoy segura, una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG y sobre todo van a poder contar con los chilenos, que necesitan ser cuidados.

    Más sobre:Desde la RedacciónPartido de la GentePDGZandra ParisiFranco ParisiMegarreformaReconstrucción NacionalCongreso

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