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    Ministra Arzola tras aprobación de Escuelas Protegidas en la Cámara: “Lamentamos tener que dilatar el trámite”

    La titular de Educación dijo que como gobierno "no estamos contentos, estamos tranquilos". Manifestó su molestia por la reserva de constitucionalidad anunciada por parlamentarios de oposición al proyecto, que este martes avanzó al Senado. En la Cámara Alta la iniciativa tendrá una urgencia legislativa, pero no será discusión inmediata.

    Por 
    Jorge Arellano
     
    Nicolás Quiñones
    21 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRA DE EDUCACION MARIA PAZ ARZOLA, DURANTE SESION DE SALA QUE DISCUTE MEDIDAS DE SEGURIDAD, ORDEN Y RESPETO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “No estamos contentos, estamos tranquilos, porque no es una razón para celebrar el tener que estar tramitando proyectos sobre estos temas, pero sí lo que necesitamos es dar respuesta a esta demanda de la ciudadanía y, por lo tanto, este es en avance, el trámite continúa y vamos a seguir avanzando, escuchando e incorporando también las aclaraciones que sean necesarias”.

    Así la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió este martes en un punto de prensa en el Congreso, a la aprobación en la Cámara de Diputados, del denominado proyecto Escuelas Protegidas que avanzó a su segundo trámite en el Senado.

    Sin embargo, la secretaria de Estado manifestó su molestia por el hecho de que parlamentarios hayan anunciado reserva de constitucionalidad a la iniciativa legal, lo que podría retrasar su tramitación.

    “Hemos consultado con los diputados y con especialistas y estamos tranquilos, por eso lamentamos tener que dilatar el trámite (...) y que el proyecto pudiera demorarse", señaló Arzola.

    “Ahora, todavía queda un trámite en el Senado, es parte de la discusión y nosotros estamos atentos a escuchar, también a la necesidad de aclarar o de corregir ciertos aspectos, y por eso es que estamos abiertos a la idea de sacar un proyecto de ley que permita, como decía, responder a la urgencia que hoy día nos exige la ciudadanía”, añadió.

    Además, la Arzola aclaró que si bien pondrán algún tipo de urgencia legislativa esta no sería la de discusión inmediata.

    “La idea es que tenga urgencia porque hoy día tenemos, como decía antes, una demanda desde la ciudadanía de actuar rápido. Estas son medidas que queremos que se implementen rápidamente y por lo mismo vemos que la reserva de constitucionalidad que se ha presentado, en definitiva lo que va a hacer es entorpecer esta iniciativa y que pueda ojalá ver la luz rápido para hacer frente a una emergencia de seguridad que se está dando en el sistema educativo”, explicó.

    Apoyo del PS y rechazo del PDG

    Consultada respecto de por qué prescidieron de las indicaciones del Partido de la Gente - cuya bancada votó en contra a excepción del diputado Javier Olivares- en el proyecto, la misnistra explicó que “En la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que, en la práctica, terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir y esa es una de las razones porque hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle, que permita que los colegios puedan, en la medida que así lo estimen, incorporar en su reglamento interno medidas que favorezcan o que nos ayudan a hacer frente y prevenir hechos de violencia e incluso delitos”.

    Asimismo agradeció a los diputados del PS -el FA y erl PC también rechazaron la iniciativa- que en su gran mayoría respaldaron seguir avanzando con el proyecto: “Hay que reconocerlo y agradecer fundamentalmente a los parlamentarios socialistas, pero también a aquellos de la oposición que se nos han acercado, que han conversado y que han hecho un esfuerzo también por apoyar este proyecto y, digamos, aclarar todas aquellas dudas que se tienen que seguir avanzando”.

    Al Tribunal Constitucional

    En tanto, diversas reacciones generó la aprobación del proyecto. Por ejemplo la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional: “Increíble, se acaba de aprobar un proyecto de ley sobre violencia escolar que viola los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se aplica procedimiento policial invasivo a menores de 14 años. No se admite que se le informe a los apoderados”.

    “Si hay abuso policial no será sancionado. Tampoco se aceptaron normas especiales para que en estos casos se pueda tratar de una manera diferenciada a los niños que tienen necesidades especiales. Realmente una brutalidad que, por supuesto, presentaremos al Tribunal Constitucional porque viola muchas garantías que tienen niños, niñas y adolescentes”, informó.

    En tanto, la diputada del PSC, Sara Concha, señaló que: “Lo que hemos visto hoy con la aprobación de este proyecto no solo responde a un sentido de urgencia, sino también al sentido común que hoy expresa la ciudadanía”, señaló la parlamentaria.

    Más sobre:Escuelas ProtegidasMinistra de EducaciónMaría Paz Arzola

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