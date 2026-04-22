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    Política

    Exconsejero Antonio Barchiesi asumirá la Dirección de Programación de La Moneda

    El abogado y exmiembro del Consejo Constitucional, cercano a José Antonio Kast, será designado como nuevo director de Programación de la Presidencia. Su llegada se concreta tras la salida de Daniel Merino, quien dejó el cargo la semana pasada.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    PEDRO RODRIGUEZ

    A inicios de esta semana se comenzó de resolver uno de los movimientos internos que había generado mayor inquietud en La Moneda en los últimos días. Pese a las gestiones realizadas por Presidencia para intentar revertir la salida de Daniel Merino, finalmente el gobierno optará por nombrar al abogado Antonio Barchiesi como nuevo director de programación.

    La decisión se adoptó luego de que, el pasado viernes, parte del equipo de Presidencia sostuviera una reunión con Merino -ejecutivo de Bizarro, una de las productoras más grandes del país, y director ejecutivo del pasado Festival de Viña del Mar- en un intento por dar por superadas las tensiones. Sin embargo, esas conversaciones no prosperaron y, al menos por ahora, el exencargado de Programación dejó en suspenso futuras colaboraciones con el Ejecutivo.

    Su salida se dio en medio de diferencias acumuladas con la jefa de gabinete del Presidente, Catalina Ugarte, y con el jefe de avanzada, Benjamín Jadue, desencuentros que terminaron por hacer inviable su permanencia en el cargo.

    Con ese escenario, y ante el riesgo de dejar descabezada un área considerada clave para el funcionamiento del gobierno, en Palacio se aceleró la búsqueda de un reemplazo.

    Fue en ese contexto que se optó por el nombre de Barchiesi, de 36 años, quien hasta ahora se desempeñaba como asesor en el Segundo Piso. Exmiembro del Consejo Constitucional y uno de los fundadores del Partido Republicano, es además un hombre de plena confianza del Mandatario.

    Según pudo conocer La Tercera, durante esta jornada se comunicó la definición a distintos colaboradores del equipo de avanzada y producción, señalando que Barchiesi asumirá las funciones en reemplazo de Merino.

    Durante la campaña, Barchiesi cumplió roles como jefe operativo, estuvo a cargo de la organización de los eventos masivos y, tras el triunfo electoral, se mantuvo dentro del círculo estrecho de Kast, acompañándolo en varios de sus viajes al extranjero durante su período como presidente electo.

    De hecho, en la Oficina del Presidente Electo (OPE), era uno de los pocos asesores que contaba con oficina propia, reflejo de su nivel de influencia en el equipo.

    La dirección de Programación es la encargada de proponer -según se describe- “de manera planificada, las actividades del Presidente de la República, además de contribuir a la difusión de las iniciativas del gobierno y generar canales efectivos de comunicación con la ciudadanía”

    Su llegada a dicha área busca, en lo inmediato, asegurar continuidad en la agenda presidencial en semanas que en Palacio anticipan como exigentes, tanto en el plano legislativo como en el despliegue territorial, a propósito del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa clave para La Moneda.

    Más sobre:PolíticaLa MonedaJosé Antonio KastDaniel MerinoAntonio BarchiesiProgramación

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