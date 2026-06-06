SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Máximo Pavez (UDI): “Se ha ido notando el cambio de mano comunicacional, los mensajes llegan sin ruidos políticos”

    El subsecretario del Interior, quien asumió como vocero de contingencia de La Moneda, asegura que tras el ajuste de gabinete se han evidenciado mejoras en cómo el gobierno enfrenta los temas. Además, asegura que la doctrina del Ejecutivo ahora es clara: “Sin orden no hay libertad”.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    05/06/2026 - MAXIMO PAVEZ, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    No hay versiones encontradas. A quien se le pregunte en La Moneda si a Máximo Pavez le acomoda ser el nuevo vocero de facto del gobierno, la respuesta es afirmativa. Y, al ser consultado al respecto, él tampoco lo esconde. “Solamente manifiesto mi gratitud con el Presidente por la responsabilidad que me entrega y espero poder retribuir esa confianza con un buen trabajo”, dice el subsecretario del Interior.

    El militante de la UDI aborda su nuevo rol, la etapa que busca instalar el Ejecutivo tras el cambio de gabinete y los cuestionamientos que han enfrentado las propuestas en migraciones y seguridad.

    “La promesa de campaña fue ordenar la casa y que cambiaría la mano. Y eso está sucediendo en todos los planos”, asegura.

    El Ministerio del Interior no solo está a cargo de la coordinación política, sino que ahora toma también la dimensión comunicacional, que ha sido uno de los temas más erráticos del gobierno. ¿Cómo lo ve usted?

    Sí, se ha ido notando el cambio de mano comunicacional desde el punto de vista de que los mensajes llegan de manera directa, sin distracciones o sin ruidos políticos. Nos parece que llegan de forma institucional y eso es lo importante.

    Todos estos ajustes decantan en más poder del ministro Claudio Alvarado, ¿así debió ser siempre?

    La verdad es que en el Ministerio del Interior siempre hemos estado conscientes del rol que la ley le asigna. Después de la creación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior es el coordinador e impulsor político de toda la gestión del gobierno. Es razonable entender que ese rol de coordinación política también incluya el rol de coordinación comunicacional.

    ¿Diría que el ministro Alvarado es el gran contrapeso al ministro Jorge Quiroz? El ministro de Hacienda se ha posicionado como una figura importante del gabinete.

    Mire, yo soy profesor de derecho constitucional y la teoría de los pesos y contrapesos en un régimen presidencial se evalúa considerando el Ejecutivo como un todo y como un equipo. Por lo tanto, yo tomo distancia de aquellos análisis que buscan confrontar o que buscan analizar los pesos específicos del ministerio porque estamos en un régimen presidencial.

    Pero eso es en la teoría. Más allá del ministro Quiroz, también hubo algunos cortocircuitos con el Segundo Piso.

    Hubo una polémica que me pareció desproporcionada a la realidad. El Segundo Piso asesora al Presidente de la República. Y el Ministerio del Interior lo que hace es asesorar al Presidente de la República en la marcha global del gobierno como un jefe de gabinete. Personalmente, nunca he advertido una polémica que haya entorpecido la marcha del gobierno.

    05/06/2026 - MAXIMO PAVEZ, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El Presidente en la Cuenta Pública hizo una especie de autocrítica respecto del gobierno de emergencia: si bien llegan con ese diagnóstico, aseguró que no se puede quedar en eso. ¿Qué implica esta nueva etapa?

    La Cuenta Pública del Presidente Kast da cuenta de manera muy clara de su doctrina de gobierno. Y la doctrina del Presidente Kast es una donde el elemento principal es que sin orden no hay libertad (...). Esta mirada institucional significa mirar a las personas de frente y decir que hay decisiones difíciles, que no hay soluciones inmediatas.

    Uno de los grandes pendientes respecto de las expectativas que tenía la ciudadanía de este gobierno son las expulsiones de migrantes irregulares. ¿Cómo se va a cumplir esa meta?

    El Presidente, en todos los ámbitos del gobierno, ha puesto metas altas. Esas metas altas van desde crecer al 4%, desde recuperar por lo menos 300 mil empleos. ¿Y cuál es la meta en materia de expulsiones? Yo quisiera precisarle la pregunta. Nosotros tenemos una meta de reordenamiento migratorio. Esa es la meta que tiene el Presidente de la República. Y un componente de ello son las expulsiones forzosas. Pero eso no es lo principal, no es solo eso lo relevante. Lo primero es frenar el ingreso de personas por pasos no habilitados, que eso se está cumpliendo de manera muy nítida. Segundo, hacer cumplir la ley. Eso significa concretar un número de expulsiones que existen decretadas en Chile más o menos del orden de 45 mil.

    Ya, pero la promesa de campaña fue distinta...

    La promesa de campaña fue ordenar la casa y que cambiara la mano. Y eso está sucediendo en todos los planos, con cifras concretas desde el punto de vista de la fiscalización, del aumento de vuelos de expulsión, pero no hay 300 mil personas con órdenes de expulsión, sino que nosotros tenemos que hacernos cargo de alrededor de 40 mil.

    Hubo un enredo respecto de una iniciativa que esbozó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien planteó que se extenderá la detención de migrantes irregulares hasta por 180 días. El senador Arturo Squella confirmó que se prepara esta reforma constitucional para retener hasta por 180 días. ¿Qué es lo que se va a hacer?

    Hay que entender lo siguiente: hoy, el ingreso ilegal al país no es un delito, es una falta administrativa. La ley de migración establece una facultad para hacer efectiva la orden de expulsión, que es privar (de libertad) a una persona para poder expulsarla. Es muy importante entender que eso no es una pena (...). La Constitución dice que el lapso de 48 horas (de detención) no se aplica para materializar procesos de expulsión administrativa, sino que la ley fija el plazo máximo en cinco días corridos. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para materializar las expulsiones, ampliar ese plazo de “retención”, que tiene un objeto específico, que es avanzar en los trámites migratorios para que pueda esa persona ser recibida en el país al cual va a ser expulsada. Esa es la razón. Y muchas veces sucede que las personas, por estar indocumentadas, por no tener los documentos de identidad, la conversación consular exige más de cinco días. Si usted no lo ha expulsado, a los cinco días tiene que dejarlo libre.

    ¿Está definido ya que serán 180 días?

    El plazo va a ser anunciado por el Presidente de la República.

    05/06/2026 - MAXIMO PAVEZ, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    ¿Se tienen que construir centros de retención o está la capacidad carcelaria, por ejemplo, para poder tener un apartado para ello?

    La PDI trabaja a toda capacidad para cumplir la ley y hoy hay determinados centros -por ejemplo, el que está en San Francisco- donde cada vez que hay un vuelo de expulsión, las personas son llevadas y conducidas a ese lugar, cumpliendo el respeto a los derechos humanos.

    Hace algunos días, Frank Sauerbaum, director de Migraciones, señaló no estar enterado.

    La posición del Ejecutivo es la que le acabo de señalar. Nosotros necesitamos ampliar el plazo.

    Le pregunto por la sutileza de que uno da la versión y otro dice que no estaba enterado.

    La versión la marcan el Presidente de la República y el ministro del Interior. Y ahí hay pleno acuerdo.

    ¿No debieron llegar al gobierno más preparados en este tema? Considerando la expectativa de la ciudadanía.

    Estamos completamente preparados y coordinados.

    ¿Cuándo ingresa el Registro Único de Vándalos?

    El Presidente cumplió con anunciar un proyecto muy importante y, por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de poder discutir algunas ideas esenciales. Aunque el proyecto está listo, esta semana no era su momento, sino que era el momento de lucir otras iniciativas del gobierno. Muchas veces se critica que los gobiernos por sumar muchos elementos a la agenda, impiden que determinadas iniciativas tengan el lucimiento que corresponde.

    ¿Pero cuándo se ingresará?

    El proyecto va a ser ingresado muy pronto.

    Más sobre:PavezKastLa TerceraLT SábadoMáximo PavezSubsecretario del InteriorVocero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    ¿Fin al boom? El ajuste que vive la cereza tras mala temporada en China

    Nvidia aclara que no instalará una fábrica de IA en Chile: “Eso no lo hacemos en ningún lugar del mundo”

    Dónde está el casi millón de desempleados que tiene la economía

    Lo más leído

    1.
    Descifra: 50% evalúa bien el plan de seguridad de Arrau y solo un 4% espera logros a corto plazo

    Descifra: 50% evalúa bien el plan de seguridad de Arrau y solo un 4% espera logros a corto plazo

    2.
    En reunión con el Presidente Kast: Evópoli propone reducir a 16 el número de ministerios

    En reunión con el Presidente Kast: Evópoli propone reducir a 16 el número de ministerios

    3.
    La Moneda realiza consejo de subsecretarios en medio de tensiones con ministros

    La Moneda realiza consejo de subsecretarios en medio de tensiones con ministros

    4.
    Gonzalo Winter (FA): “La AC contra Grau es del gobierno. Si no lo fuera, tendrían que salir a decirlo”

    Gonzalo Winter (FA): “La AC contra Grau es del gobierno. Si no lo fuera, tendrían que salir a decirlo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso
    Chile

    Robo a domicilio de adulta mayor en El Bosque: los delincuentes la intimidaron en el proceso

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo
    Negocios

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    ¿Fin al boom? El ajuste que vive la cereza tras mala temporada en China

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo
    Tendencias

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Pedro Pereira, head del Maratón de Río: “Santiago es una prueba de excelencia; estamos construyendo una relación”
    El Deportivo

    Pedro Pereira, head del Maratón de Río: “Santiago es una prueba de excelencia; estamos construyendo una relación”

    Una Roja en reconstrucción sale al paso de una candidata al Mundial

    Mundial 2026: El último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”
    Cultura y entretención

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Amarga Navidad: La Autoficción de Pedro Almodóvar

    Adiós al Indio Solari: misticismo y argentinidad pura

    América Latina: ¿La región más polarizada del mundo?
    Mundo

    América Latina: ¿La región más polarizada del mundo?

    El peso del antifujimorismo de cara al balotaje en Perú

    Al menos un muerto y un herido tras recientes ataques de drones ucranianos en Rusia

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia