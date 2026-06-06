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    Política

    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales

    El vicepresidente y secretario general subrogante del partido, Arturo Barrios, cuestionó la propuesta tributaria del Ejecutivo y sostuvo que la oposición votará en contra de la idea de legislar. Además, acusó al Gobierno de encubrir la discusión dentro del proyecto de reconstrucción.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El vicepresidente y secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, cuestionó duramente la reforma impulsada por el Gobierno y afirmó que la iniciativa tendrá efectos negativos sobre los recursos públicos y los derechos sociales.

    Las declaraciones fueron realizadas en el marco del Encuentro Nacional de Dirigentes Sociales Socialistas, instancia convocada con el objetivo de coordinar una agenda común frente a las políticas que, según advirtieron desde el sector, “amenazan los derechos sociales de la población”.

    Barrios sostuvo que el encuentro buscó “explicar las cosas como están” a dirigentes sociales del partido, apuntando a cifras de desempleo, crecimiento y costo de vida.

    “Hoy día hay un 9,1% de desempleo, y en el gobierno de Gabriel Boric había un 8%. En el tema de la proyección de crecimiento, en este gobierno es de 1,5%, y en el gobierno de Gabriel Boric era un 2,5%”, señaló.

    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales Dedvi Missene

    En ese contexto, el dirigente socialista acusó al Ejecutivo de “faltar a la verdad de manera reiterada” y calificó como una “irresponsabilidad para Chile” la reforma tributaria del Gobierno. “El tema de la reforma tributaria es una irresponsabilidad para Chile, va a generar un vacío del erario fiscal de 8.400 millones de dólares, y eso repercute directamente en las familias”, sostuvo.

    Barrios afirmó que, pese a que el Gobierno ha señalado que no afectará derechos sociales, ya existirían recortes en áreas sensibles. “Aunque ellos han dicho una y otra vez que no van a hacer recortes ante los derechos sociales, lo han hecho”, acusó, mencionando preocupación en salud, educación y Junaeb.

    “Esta reforma es mala para Chile”

    El dirigente del PS también cuestionó que el Ejecutivo haya incorporado la discusión tributaria dentro del proyecto de reconstrucción.

    “Hubiésemos esperado por parte de este Gobierno un diálogo, una conversación, primero separar los proyectos desde el punto de vista de la reforma tributaria, que la han puesto de manera encubierta en los ámbitos de reconstrucción”, sostuvo.

    A juicio de Barrios, aquello se hizo porque el Gobierno “no quiere señalar lo que realmente va a ocurrir”.

    También apuntó al titular de Hacienda, señalando que las propias autoridades no habrían garantizado que la reforma vaya a traducirse necesariamente en empleo o crecimiento.

    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales. En la imagen, el ministro de Hacienda, Claudio Alvarado. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “¿Va a haber más empleo? No necesariamente. ¿Va a haber más crecimiento? No necesariamente”, afirmó. Barrios aseguró que existe una postura común en la oposición para rechazar la iniciativa.

    “El otro día tuvimos una reunión en el Senado con los jefes de bancada. Hay una opinión unánime, que es que se va a votar en contra de la idea de legislar”, señaló.

    En esa línea, enfatizó: “Esta reforma, para que lo sepa Chile, es mala para Chile, es regresiva, no trae ni crecimiento, ni empleo, ni inversión”.

    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El dirigente socialista también sostuvo que el proyecto afectaría a los municipios debido a su impacto en el Fondo Común Municipal, particularmente por los cambios vinculados a contribuciones. Según Barrios, en un encuentro de alcaldes y alcaldesas en La Serena hubo coincidencia transversal en rechazar ese punto.

    “Unánimemente, incluidos alcaldes de derecha o del oficialismo, señalaron que no es posible avalar esta reforma cuando trae un desmedro en el Fondo Común Municipal derivado de las contribuciones”, afirmó.

    Críticas al Gobierno y a acusación contra Grau

    Consultado por la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, Barrios sostuvo que no observa fundamentos suficientes para sostenerla. “¿Usted me puede decir en qué aspecto el ministro Grau ha vulnerado la Constitución y las leyes? Porque de eso se trata una acusación constitucional, eso no ha ocurrido”, afirmó.

    A su juicio, el oficialismo busca instalar “mantos de humo” frente al desempeño del Gobierno. Barrios acusó que la administración de José Antonio Kast enfrenta indicadores a la baja y cuestionó sus resultados en seguridad, crecimiento y migración.

    “Ellos señalaron que iban a hacer tres cosas: seguridad, crecimiento y migraciones”, dijo, agregando que en esas áreas “no hay ninguna señal clara”.

    PS rechaza reforma del Gobierno y acusa que generará un “vacío fiscal” que afectará derechos sociales. En la imagen, Nicolás Grau. Oscar Ordenes Rivera

    Indultos y derechos humanos

    Barrios también abordó el debate sobre eventuales indultos presidenciales, luego de que se informara la existencia de solicitudes ingresadas al Ministerio de Justicia, incluidas peticiones de condenados por crímenes de lesa humanidad.

    “El indulto presidencial es determinación del Presidente de la República”, reconoció.

    Sin embargo, advirtió que al PS le parecería “insostenible” que el Gobierno quisiera indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos. “Los criminales de lesa humanidad deben estar en la cárcel, así lo ha determinado la justicia”, sostuvo.

    El dirigente socialista agregó que no se trata de “un afán de venganza”, sino de justicia, y llamó a no relativizar la memoria histórica del país.

    Más sobre:Partido SocialistaPSGobiernoReformaEncuentro NacionalArturo BarriosNicolás GrauClaudio Alvarado

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