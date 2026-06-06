Gonzalo Winter (FA): “La AC contra Grau es del gobierno. Si no lo fuera, tendrían que salir a decirlo”

05.06.2026 Gonzalo Winter Diputado de la República en representación del distrito n.º 10 de la Región Metropolitana de Santiago Foto Pablo Vásquez R.

El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter ha sido uno de los defensores de Nicolás Grau en el Congreso ante el anuncio de una acusación constitucional en su contra. Aunque la iniciativa la empujan parlamentarios republicanos y libertarios, él responsabiliza a La Moneda por el libelo que apunta al exministro de Hacienda por un “error” en el cálculo de la deuda pública.

Desde su oficina en el centro de Santiago, el excandidato presidencial del FA también acusa al gobierno por no recibir las propuestas de su partido a la Ley de Reconstrucción Nacional y advierte que su sector no tolerará descuelgues: “Quienes lo aprueben van a tener que responder por el déficit”.

05.06.2026 Gonzalo Winter Diputado de la República en representación del distrito n.º 10 de la Región Metropolitana de Santiago Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Tal como está el escenario, ¿ve disposición del gobierno de negociar?

Vemos que el gobierno no tiene ninguna intención de dialogar con nosotros, porque estas nuevas derechas -Trump y Bolsonaro- habitan en el conflicto. El gobierno está decidido a mantener de manera real o artificial un conflicto entre sectores políticos.

El gobierno apuesta por conquistar algún voto del SD. ¿Espera que se replique el rechazo en bloque?

Este megaproyecto va a generar un déficit tremendo. Quienes lo aprueben van a tener que responder por el déficit, que va a ser paliado con recortes. La megarreforma tributaria es los recortes. Terminar con el pago de contribuciones en el 20% más rico ¿cómo genera empleo?

¿De qué depende la posibilidad del FA de conversar con el Ejecutivo?

Mi partido ya ha ido a La Moneda con sus propuestas, lo mismo la DC. No ha sido acogido ni un punto ni una coma. La respuesta que nos han dado a nuestras propuestas es hacer acusaciones constitucionales irrisorias contra el exministro Grau. Nosotros estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier punto de la reforma. Ellos no tienen ninguna intención de diálogo, porque estos tipos de derecha, que son distintos a los que habíamos conocido, crecen y habitan el espacio de la polarización absoluta. No he pasado ni de tocar la puerta.

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Se ha referido a la acusación contra Grau. ¿Ha hablado con él?

Me junté con él a analizar la reforma. Antes de los anuncios de AC. Pero no hablamos de la acusación. Lo he escuchado en la radio, en la tele, explicar cuán absurda es la acusación.

¿Y con los parlamentarios de la derecha ha hablado?

Lo que veo es un Chile Vamos que fue totalmente sorprendido con la noticia. Y un sector de republicanos que dice que nosotros ganamos la Presidencia haciéndole 10 acusaciones constitucionales al gobierno del expresidente Boric. ¿Por qué, si nos fue tan bien con ese método, dejaríamos de hacerlo?

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Cuando critican la AC, en la derecha recuerdan que ustedes en dos ocasiones acusaron constitucionalmente al expresidente Piñera.

Por qué los partidarios del expresidente Boric seguimos dando explicaciones por las AC, si es que la oposición que más acusaciones constitucionales hizo es la que actualmente está gobernando. Tanto así que la primera AC en el gobierno del Presidente Kast es contra un ministro de Boric. Si ellos me dicen eso, si tienen una posición crítica sobre las AC, ¿por qué su reacción fue presentar más de las que presentó la izquierda contra el gobierno de Piñera. O sea, ¿se acusaría a Nicolás Grau porque en el pasado personas de izquierda promovieron AC?

Esta reflexión no es solo de hoy, también la hizo Boric. ¿Comparte que hubo una lección aprendida en ese caso y que también la debería tener Chile Vamos?

Chile Vamos suele hablar y sacar el tema de las AC que recibió el gobierno de Piñera. Pero mientras alegan sobre esa situación, ya han apoyado 11 contra el gobierno del expresidente Boric. Es un insulto a la inteligencia de todos los chilenos pensar que la acusación no es de parte del gobierno. El partido del Presidente Kast anuncia una AC. Cuando le preguntan al presidente si está de acuerdo, es ambiguo. La AC contra Grau es una del gobierno. Y si no lo fuera, entonces tendrían que salir a decirlo. Hacen esta acusación diciendo que no se puede confiar en las cifras que Chile le entrega al mundo.

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Le hago el alcance de que en una de sus entrevistas el Presidente Kast desligó a su gobierno de la AC…

No la criticó.

Pero tampoco la apoyó.

Eso es apoyarla, si es su partido. ¿Existen sectores en el Partido Republicano?

Recuerde que hubo una polémica hace poco entre el jefe del Segundo Piso y el presidente del Partido Republicano.

La acusación la está llevando Agustín Romero, que es como el inquisidor del kastismo; Benjamín Moreno, que es su exjefe de gabinete; José Antonio Kast Adriasola, que es su hijo.

Imagino que confía que se va a rechazar la AC.

Sí. Confío en eso. Para la inmensa mayoría de los sectores políticos del país apoyar esta AC significaría rechazar el ideario político del que son parte. Convertir la credibilidad de las cifras de Chile en una herramienta para hacer voladores de luces es algo muy grave. No me puedo imaginar que militantes de RN estén disponibles a algo de esa calaña.

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Futuro del FA

¿Le parece buena idea una posible repostulación de Constanza Martínez a la presidencia de su partido?

Yo tengo una muy buena opinión de su gestión, que ha sido coordinada con otros sectores del partido. Yo veo con buenos ojos la posibilidad de que haya competencia y también la posibilidad de un consenso.

¿A usted no le interesa presidir el partido?

Lo considero un honor, pero en este momento no está entre mis planes.

¿Qué le parece lo que planteaba el expresidente Boric sobre que “podría ser candidato”?

Dos cosas. Si el FA inicia este ciclo con la pregunta por el candidato, estamos condenados. Lo segundo, el hombre tiene más de 35 años, está habilitado para sufragar, no ha sido condenado a pena aflictiva. Por lo tanto, es posible.