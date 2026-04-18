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    Política

    Las gestiones de Presidencia para que Merino vuelva a La Moneda

    El equipo del Presidente se reunió con el ejecutivo de Bizarro, Daniel Merino, para intentar que retome su rol en la coordinación de actividades del Mandatario.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    El equipo de Presidencia -Cristián Valenzuela, Felipe "Yeti" Costabal y María Paz Fadel- se reunieron este viernes con Daniel Merino en el restaurant Blue Jar / Foto: Mario Téllez.

    Este viernes, pasado el mediodía, el equipo de Presidencia -el director de comunicaciones y contenidos, Cristián Valenzuela; el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) Felipe “Yeti” Costabal; y la jefa de prensa, María Paz Fadel- se reunió en las cercanías de La Moneda con el ejecutivo de Bizarro y quien hasta este lunes colaboraba como jefe de programación y producción, Daniel Merino.

    El encuentro fue en el restaurante Blue Jar, en medio de gestiones para intentar que retome su cargo. Merino ejercía su rol ad honorem, pues cuando fue convocado al equipo presidencial lo hizo bajo la condición de continuar paralelamente con su trabajo en la productora.

    Según fuentes del Ejecutivo, su decisión de dar un paso al costado estuvo marcada por incomodidades con la coordinación interna de las actividades presidenciales y diferencias con equipos de avanzada y gabinete, que se arrastraban desde hace semanas.

    Durante esta semana, desde Presidencia han sostenido que su alejamiento no se trata de un quiebre definitivo. De hecho, transmiten que durante esta semana Merino habría optado por tomarse algunos días. En la cita, en todo caso, se evaluaron fórmulas para retomar su trabajo en Palacio, aunque Merino habría transmitido que no regresará a La Moneda.

    Más sobre:LT SábadoPolíticaDaniel Merinoprogramación y producciónCristián ValenzuelaJosé Antonio Kast

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