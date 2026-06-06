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    El primer Grand Slam de su carrera: Mirra Andreeva se impone ante Maja Chwalinska y conquista Roland Garros

    La tenista rusa de 19 años se queda con el certamen francés. Consigue un título grande y es una de las campeonas más jóvenes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El primer Grand Slam de su carrera: Mirra Andreeva se impone ante Maja Chwalinska y conquista Roland Garros. Foto: @rolandgarros

    Mirra Andreeva (8° del ranking WTA) se consagra campeona de Roland Garros. La rusa derrotó a la polaca Maja Chwalinska (114°) por 6-3 y 6-2 en la final del certamen francés y levantó el primer título de Grand Slam de su carrera. Con el triunfo en París, la tenista de 19 años se convirtió en una de las campeonas más jóvenes del torneo.

    El primer set estuvo marcado por la inestabilidad en los servicios. Andreeva comenzó con un quiebre en el juego inaugural, que se extendió por casi 10 minutos. Sin embargo, la ventaja duró poco. La polaca respondió de inmediato y recuperó el break para igualar 1-1. La tendencia se mantuvo durante el arranque del partido. Andreeva volvió a quebrar para adelantarse 2-1, pero Chwalinska respondió nuevamente y estableció el 2-2.

    Recién en el quinto juego llegó la primera confirmación de servicio de la final. La polaca sostuvo su saque para colocarse arriba por 3-2. La reacción de la rusa no tardó. Andreeva ganó un extenso intercambio desde el fondo de la cancha para mantener su servicio y empatar 3-3. En el séptimo juego consiguió un nuevo quiebre, el quinto de la final hasta ese momento, y pasó al frente por 4-3.

    A partir de allí logró consolidar la diferencia. Sostuvo su servicio por segunda vez en el partido para ampliar la ventaja a 5-3 y quedó a un juego de adjudicarse la manga inicial. En el noveno game volvió a presionar sobre el saque de Chwalinska, consiguió otro quiebre y cerró el set por 6-3 después de 39 minutos de juego.

    El segundo set comenzó con Andreeva marcando la diferencia de manera sostenida. La rusa consiguió un quiebre rápido fue ampliando la diferencia que ya había construido al final del parcial anterior. Con esa ventaja, tomó el control del marcador desde el inicio. Chwalinska no logró encontrar respuestas ante la consistencia de su rival y volvió a ceder su saque en el cuarto juego.

    Con el marcador 4-0, Andreeva acumuló ocho juegos consecutivos y quedó en una posición inmejorable para encaminar el título. La polaca evitó el cierre inmediato al descontar para el 5-1. Luego consiguió un quiebre para reducir la diferencia a 5-2 y prolongar la definición. Sin embargo, en el octavo juego Andreeva volvió a imponerse sobre el servicio de la polaca, logró un nuevo break y cerró el parcial por 6-2 para quedarse con el título de Roland Garros.

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