Trump extiende el alto el fuego con Irán mientras la economía y la guerra desploman su popularidad

El presidente Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, el 16 de abril de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews para un viaje a Las Vegas. Foto: Casa Blanca/Molly Riley)

En víspera de la expiración del alto el fuego de dos semanas pactado con Irán, este martes la incertidumbre y amenazas reavivaban la tensión entre la República Islámica y Estados Unidos. Durante la jornada, Washington y Teherán seguían dando señales mixtas sobre una eventual nueva ronda de conversaciones de cara al vencimiento de la tregua provisional el miércoles. Finalmente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo durante la jornada que extenderá el cese de hostilidades hasta que Irán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente.

“Debido a que el Gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

En todo caso, afirmó haber ordenado al Ejército estadounidense que “continuara el bloqueo y, en todo lo demás, permaneciera preparado y listo para actuar”. Añadió que la tregua, que expiraba en las próximas horas, “prorrogaría el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.

STATEMENT OF PRESIDENT DONALD J. TRUMP:



Based on the fact that the Government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so and, upon the request of Field Marshal Asim Munir, and Prime Minister Shehbaz Sharif, of Pakistan, we have been asked to hold our Attack on the… pic.twitter.com/2c89G1vrtE — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 21, 2026

Según Alayna Treene, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, el anuncio de Trump de una prórroga del alto el fuego demuestra que el presidente sigue dando prioridad a una solución diplomática, ya que su administración se muestra reacia a reanudar los ataques armados si es posible llegar a un acuerdo.

The New York Times destacó que el anuncio se produjo después de que el viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Irán quedara en suspenso porque, según un funcionario estadounidense, Teherán no respondió a las posturas estadounidenses.

En las últimas horas, durante una entrevista con la cadena local CNBC News, Trump había asegurado que no deseaba extender el alto el fuego, que el bloqueo a los puertos iraníes había sido “exitoso” y que su país estaba listo para actuar militarmente.

El inquilino de la Casa Blanca se mostró confiado en lograr un “gran acuerdo” con Teherán, asegurando que las autoridades iraníes “no tienen más remedio” que negociar y llegar a un “gran acuerdo” con Washington. “Como dije hace dos días, cuando dijeron que no los enviarían, dije que los enviarían. No tienen otra elección que enviarlos. Creo que vamos a terminar con un gran acuerdo”, aseguró el líder republicano en relación al presunto encuentro de las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Pakistán, pese a que a Teherán manifestó su rechazó negociar bajo presiones.

De todos modos, Trump volvió a combinar los mensajes sobre la vía diplomática con las amenazas militares a Irán, asegurando que el Ejército estadounidense puede retomar los ataques y golpear infraestructuras en la República Islámica. “No es mi elección y también les perjudicará a ellos. En el ámbito militar”, indicó, para reiterar que espera próximos “bombardeos” sobre Irán. “Creo que es una mejor actitud con la que entrar, pero estamos listos para actuar. Quiero decir, el Ejército está deseando entrar en acción”, señaló.

Poco antes, funcionarios involucrados con las mediaciones aseguraron a la agencia de noticias The Associated Press que los líderes de las delegaciones de las dos naciones -el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf- llegarían a Islamabad el miércoles para retomar las negociaciones. El propio Trump confirmó el lunes que la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente se encontraba de camino a Pakistán.

Pero un funcionario de la Casa Blanca informó el martes que Vance aún no había partido de Washington para las conversaciones sobre Irán y que estaba participando en otras reuniones de política exterior. El martes por la tarde, se vio al vicepresidente llegando a la Casa Blanca para unas reuniones de emergencia. Las cámaras de CNN también captaron a Marco Rubio, secretario de Estado, y al jefe del Pentágono, Steve Hegseth, arribando al encuentro, además de a Steve Witkoff y Jared Kushner.

It's a truth universally acknowledged that a single country in possession of a large Civilisation, will Not negotiate under Threat and Force.



This is a substantial, Islamic and theological principle.



I wish the US would have perceived ... — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 21, 2026

The New York Times, en tanto, informó que el viaje de Vance a Islamabad se suspendió después de que Teherán no respondiera a las propuestas de negociación estadounidenses. Un funcionario norteamericano declaró al medio que el viaje del vicepresidente, que debía comenzar el martes, se pospuso tras el incumplimiento de Irán de las condiciones impuestas por Estados Unidos. La visita podría concluir si Irán acepta dichas condiciones, pero la Casa Blanca espera una señal de que los negociadores iraníes estén dispuestos a firmar un acuerdo, indicó el medio.

“Mesa de rendición”

El diario británico The Guardian sostiene que Irán parece reacio a ceder ante las amenazas de Trump, aunque los analistas afirman que existe un fuerte desacuerdo entre sus líderes sobre cómo responder a la presión estadounidense y si deben arriesgarse a una nueva ola de bombardeos potencialmente devastadora.

La televisión estatal iraní emitió el martes un mensaje confirmando que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad… hasta el momento”. El principal negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, acusó al presidente estadounidense de intentar convertir la mesa de negociaciones en una “mesa de rendición”.

ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, escribió en una publicación en redes sociales, y afirmó que Irán se preparaba para “mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

“Es una verdad universalmente reconocida que un solo país en posesión de una gran civilización no negociará bajo la amenaza y la fuerza”, agregó el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, a través de un mensaje publicado en redes sociales. Así, argumentó que “este es un principio sustancial, islámico y teológico”. “Me gustaría que Estados Unidos se hubiera dado cuenta”, señaló, apenas unas horas después de que Trump reiterara sus amenazas contra el país asiático.

Caída en apoyo a gestión

Mientras la Casa Blanca se debate entre la vía diplomática y la militar frente a Teherán, la aprobación del desempeño del presidente Trump ha caído a un nuevo mínimo, mientras los estadounidenses se muestran cada vez más preocupados por el aumento de los precios y la guerra contra Irán, según una encuesta de NBC News realizada por SurveyMonkey.

En general, el 37% de los adultos aprueba la labor de Trump, mientras el 63% la desaprueba -incluido un 50% que dijo tener un descontento rotundo- lo que sitúa el índice en el punto más bajo de su segundo mandato en las encuestas de NBC News. Dos tercios de los encuestados rechazaron la gestión del presidente en cuanto a la inflación y al conflicto con Irán.

Trump's job rating hits a second-term low as two-thirds of Americans disapprove of his handling of inflation and the Iran war, according to a new NBC News Decision Desk Poll. https://t.co/XlACrqALCN — NBC News (@NBCNews) April 19, 2026

Aunque el mandatario retiene el apoyo abrumador de su base, el respaldo republicano se ha debilitado en comparación con la última encuesta de finales de enero y principios de febrero, destaca NBC News.

En el nuevo sondeo, el 83% de los republicanos dio a Trump una valoración positiva, cuatro puntos menos que a principios de este año. Y la proporción de republicanos que aprobó firmemente la labor de Trump ha caído seis puntos, del 58% al 52%.

En términos generales, un tercio de los estadounidenses consideró que el país va por buen camino, mientras dos tercios opinó que va por el rumbo equivocado, el resultado más pesimista en las encuestas de NBC News desde que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

Según la cadena de televisión, los resultados subrayan los retos a los que se enfrentan los republicanos para defender su mayoría en el Congreso en las elecciones de medio término de este año, en noviembre próximo.

Rechazo a la guerra

Dos tercios de los estadounidenses rechazaron la gestión de Trump en la guerra contra Irán, mientras solo un tercio la aprobó, según el sondeo de NBC News.

La opinión sobre cómo ha gestionado el conflicto no cambió de forma significativa tras el anuncio de un cese al fuego temporal el 7 de abril, mientras seguía en marcha la encuesta; un tercio aprobaba su gestión en los días posteriores a ese anuncio.

El presidente Donald Trump llega al escenario para pronunciar un discurso en un evento de Turning Point USA en la iglesia Dream City en Phoenix, Arizona, el 17 de abril de 2026. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok Daniel Torok

Casi todos los demócratas y el 82% de los independientes descalificó la gestión del presidente respecto a la guerra, mientras 74% de los republicanos la aprobó. Sin embargo, el porcentaje de republicanos que rechazó la gestión de la guerra (26%) fue superior al de republicanos que reprobó el desempeño general de Trump (17%).

Aunque algunos influencers del mundo MAGA han expresado su preocupación por la guerra, la encuesta revela que los partidarios más fervientes del presidente siguen respaldándolo: 13% de quienes se autodenominan seguidores del movimiento oficialista desaprobó la gestión de Trump de la guerra, mientras 87% la aprobó.

Una amplia mayoría (61%) de los adultos afirmó que Estados Unidos no debería emprender ninguna acción militar adicional en Irán, mientras 23% opinó que debería considerar todas las opciones, incluyendo el uso de fuerzas terrestres, y el 16% dijo que las operaciones militares deberían continuar, pero solo con ataques aéreos.

Un porcentaje aún mayor de estadounidenses menores de 30 años quiere que la guerra termine, y el 74% aseguró que no se debería emprender ninguna acción militar adicional en Irán.

Preocupación por la economía y combustibles

La economía sigue siendo el asunto más importante para los estadounidenses: el 29% indicó que es el tema que más le preocupa en este momento, mientras el 24% mencionó las amenazas a la democracia, el 12% la atención de salud y el 10% la delincuencia y la seguridad.

Y cuando se les preguntó qué tema económico les importa más, la inflación y el aumento del costo de la vida fueron los claros ganadores: el 45% eligió esa opción, una cifra notablemente superior a cualquier otro tema.

Solo el 32% de los estadounidenses afirmó estar de acuerdo con la gestión de Trump respecto a la inflación y el costo de la vida, frente al 68% que se mostró en desacuerdo. La mayoría de los estadounidenses (52%) declaró estar en total desacuerdo con el manejo del presidente en este tema, mientras otro 16% manifestó estar parcialmente en desacuerdo.

El porcentaje de quienes desaprueban rotundamente su gestión ha aumentado siete puntos desde el verano pasado, la última vez que la encuesta planteó esta pregunta. Y el porcentaje de republicanos que dijeron aprobar el trabajo de Trump frente a la inflación, 73%, es 10 puntos menor.

El presidente Donald Trump participa en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News, el 14 de abril de 2026, en el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca. Foto: Casa Blanca/Joyce N. Boghosian Joyce N. Boghosian

Más estadounidenses indicaron que su situación financiera personal hoy es peor que hace un año (40%) y menos señalaron que era mejor (19%) que en cualquier sondeo previo de NBC News durante el segundo mandato de Trump.

Y casi dos tercios de los estadounidenses indicaron que los precios de la gasolina han sido un problema para ellos y sus familias. El 29% lo calificó como un problema grave y el 36% de algo grave, mientras que el 29% afirmó que no es demasiado grave y el 9% dijo que no es un problema. Los obreros y estadounidenses con un nivel educativo más bajo son más propensos que los empleados de oficina y aquellos con títulos universitarios o de posgrado a considerar el aumento de los precios de la gasolina como un problema.

Wright: Gas prices dropping to less than $3 ‘might not happen until next year’https://t.co/oi78NIfNFt — The Hill (@thehill) April 19, 2026

La guerra en Irán ha disparado el precio de la gasolina, y el secretario de Energía, Chris Wright, declaró el domingo en una entrevista en la cadena CNN que probablemente había alcanzado su punto máximo, aunque reconoció que podrían mantenerse elevados durante meses. Consultado cuándo sería “realista” que los estadounidenses vieran precios de tres dólares por galón en el surtidor, como estaban antes del ataque a Irán, Wright respondió que “podría ocurrir más adelante este año. O tal vez no suceda hasta el año que viene. Pero es probable que los precios ya hayan alcanzado su punto máximo”.

El lunes, en una entrevista con The Hill, Trump desmintió a Wright: “No, creo que se equivoca en eso. Totalmente equivocado”, dijo y declaró que el costo del combustible caerá “tan pronto como acabe esto”.