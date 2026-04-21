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    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    Kim Il-hyeok y Kim Yi-hyeok organizaron por una década un meticuloso y estudiado plan para evadir la guardia marítima de Corea del Norte. Escaparon en 2023. Aunque lograron su objetivo, uno de ellos solo vivió para disfrutar 19 meses de libertad.

    Por 
    Ignacio Vera
    Soldados del Ejército Popular de Corea del Norte marchando durante una parada militar en Pyongyang. Foto: Archivo

    Nueve desertores norcoreanos, entre ellos dos hermanos, una mujer embarazada y dos niños, lograron llegar a Corea del Sur el 6 de mayo de 2023, tras cruzar la Línea Límite del Norte en el mar Amarillo a bordo de un barco pesquero. El grupo aprovechó una tormenta para evadir las patrullas costeras, después de una década de preparación.

    Los hermanos Kim Il-hyeok y Kim Yi-hyeok orquestaron la fuga haciéndose pasar por pescadores para identificar las fallas de seguridad en la frontera marítima disputada en la península coreana.

    Funcionarios surcoreanos confirmaron que el grupo cruzó la frontera tras años de analizar los tiempos de respuesta y el comportamiento de las patrullas marítimas norcoreanas en diversas condiciones meteorológicas.

    La historia de la huida de los hermanos norcoreanos alcanzó un punto de inflexión el 6 de mayo de 2023, cuando un plan de 10 años finalmente pasó de la preparación a la acción durante una travesía tormentosa por el mar Amarillo. Lo que hace que este momento destaque no es solo el riesgo de la huida en sí, sino la forma en que reunió a nueve personas, incluyendo niños, una esposa embarazada y familiares que habían esperado años para tener la oportunidad de irse.

    La decisión

    Para Kim Il-hyeok y Kim Yi-hyeok, la decisión de abandonar Corea del Norte no fue repentina. La idea surgió de su difunto padre más de 10 años antes.

    Según el reportaje de CNN, la travesía tuvo lugar durante una extensa tormenta de tres días, lo que ayudó a ocultar el movimiento de la familia. Había guardias cerca y el grupo sabía que no habría una segunda oportunidad. Siete familiares se unieron a los hermanos, incluyendo mujeres que cruzaron un campo minado para llegar al punto de encuentro.

    Vistas de barcos y la costa de Corea del Norte desde la isla de Yeonpyeong, Corea del Sur. Foto: Archivo ED JONES

    Los niños viajaron transportados en sacos. La esposa de Kim Il-hyok, que estaba embarazada de cinco meses, accedió a ir tras mucha insistencia.

    “En Corea del Norte, los hombres pueden subir a un barco, pero las mujeres no”, explicó uno de los hermanos. “Legalmente, si una mujer sube a un barco, de inmediato se sospecha que tiene intenciones impuras, se asume que intenta desertar”, agregó.

    La ruta estaba meticulosamente planeada, los hermanos no habían dejado espacio para la improvisación. La familia recorrió la ruta de principio a fin, eliminó obstáculos que pudieran llamar la atención e intentó que la embarcación fuera lo más difícil de detectar posible.

    Tras varias horas en el mar, cruzaron la frontera al sur de Corea del Norte por el mar Amarillo y fueron recibidos por la Guardia Costera de Corea del Sur en la isla Yeonpyeong, al noreste del país peninsular.

    “Iluminada, como si fuera de día, durante la medianoche”, así describieron los hermanos su primera impresión del territorio surcoreano a los reporteros de CNN.

    Así, nueve personas escaparon esa noche. Tres años después, ocho siguen vivas hoy en Corea del Sur. Cuatro meses después del escape, la pareja dio la bienvenida a su hija, Yeri. Un año más tarde, toda la familia se reunió en Seúl para celebrar su primer cumpleaños en un salón de banquetes.

    En marzo de este año, nació la segunda hija de Kim Il-hyeok, Ye-eun.

    19 meses de libertad

    Pero la huida en sí misma fue solo la primera prueba. Tras abandonar Corea del Norte, muchos refugiados se enfrentan a desafíos de adaptación, y esto también ocurre en este caso.

    Kim Yi-hyeok ha dicho que a veces sueña como si aún estuviera en Corea del Norte, aunque poco a poco se está acostumbrando a su nueva vida. “A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, estoy confundido, pensando que todavía estoy en Corea del Norte”, dijo a la cadena estadounidense.

    “Tengo una meta en la vida, pero es difícil compartirlo ahora. Podré hablar de ello una vez que se haga realidad”, afirmó.

    Sin embargo, esa entrevista sería su última. Yi-hyeok murió en un accidente de buceo dos meses después. La familia se negó a compartir detalles de lo ocurrido.

    Soldado en la Zona Desmilitarizada de Corea, la disputada línea fronteriza entre ambos paises peninsulares. Foto: Archivo

    El retrato sonriente de Yi-hyeok descansaba sobre una mesa, arropado por un mar de crisantemos blancos. Un jarrón lleno de flores frescas estaba junto al altar, listo para que los invitados las colocaran al lado de su fotografía.

    Su esposa y sus dos hijos, a menos de dos años de haber salido de Corea del Norte, estaban ahora sin el esposo y padre que aseguró su huida. Su hermano, Kim Il-hyeok, luchaba por comprender cómo, después de 10 años de planificación, su hermano solo vivió para disfrutar 19 meses de libertad.

    Kim Yi-hyeok, quien desertó en un barco pesquero con su familia.

    Hoy, divide su tiempo entre formarse para convertirse en chef, aprender a operar una carretilla elevadora y hablar públicamente sobre la vida en Corea del Norte: un testigo raro y reciente de uno de los regímenes más herméticos del mundo. A través de apariciones en los medios y charlas comunitarias, comparte su historia, con la esperanza de arrojar luz sobre un lugar que pocos comprenden de verdad.

    “Me considero uno de los afortunados”, asegura Kim Il-hyeok .

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