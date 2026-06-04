China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

Las autoridades de China han impuesto este jueves una prohibición de entrada al país a un grupo de parlamentarios de Nueva Zelanda por su reciente visita oficial a Taiwán, en la que se reunieron con miembros del Partido Progresista Democrático taiwanés, insistiendo en que “quien cruce la línea roja en la cuestión de Taiwán afrontará las consecuencias”.

“Un pequeño número de miembros del Parlamento de Nueva Zelanda, ignorando las serias preocupaciones de la parte china, su firme oposición y las repetidas advertencias previas, visitaron la región china de Taiwán en calidad de parlamentarios”, ha indicado la Embajada china en Nueva Zelanda en un comunicado respecto a las represalias tras la visita de los diputados Maureen Pugh, Duncan Webb, Laura McClure y David Wilson, todos de distintos partidos dentro del arco parlamentario.

Así, la delegación diplomática china afea que en el marco del viaje se reunieron con “varias figuras políticas locales de alto nivel, y sus declaraciones y acciones fueron difundidas por los medios locales, lo que provocó graves repercusiones políticas negativas”, insistiendo en que mandaron “señales equivocadas” a los mandatarios taiwaneses y a las fuerzas partidarias de la independencia de la isla.

“Las acciones de estos parlamentarios violan el principio de una sola China y constituyen una injerencia en los asuntos internos de China”, ha criticado.

De esta forma, confirma que Beijing ha adoptado “medidas contra las personas implicadas, incluida la prohibición de entrada en China”, tras señalar que los parlamentarios “no son ciudadanos comunes” y recordar que las autoridades chinas se oponen “sistemáticamente” a las visitas a Taiwán por parte de miembros de los poderes legislativos de países que mantienen relaciones diplomáticas con China.

“Este caso no es una excepción. La parte neozelandesa no debería sorprenderse”, ha indicado la representación china en Wellington que insta a “respetar genuinamente la soberanía y la integridad territorial de China y a defender estrictamente el principio de una sola China”. “Quien cruce la línea roja en la cuestión de Taiwán afrontará las consecuencias”, concluye.

Respuesta de Nueva Zelanda

Por su lado, el Ministerio de Exteriores de Nueva Zelanda ha subrayado que el titular de la cartera, Winston Peters, se “sorprendió” de la decisión inédita de establecer “prohibiciones de viaje a parlamentarios neozelandeses como resultado de un viaje a Taiwán”, y ha ordenado a los funcionarios neozelandeses de los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, tanto en Pekín como en Wellington, que aborden este asunto con las autoridades chinas, informa la emisora RNZ.

De esta forma, los representantes neozelandeses “expresarán su preocupación por este cambio respecto a la práctica anterior y esperan comprenderlo mejor”.

El Ministerio de Exteriores recalca que Wellington ha mantenido su política de ‘Una sola China’ durante “más de medio siglo” y ha defendido que parlamentarios neozelandeses han visitado Taiwán “durante décadas”, subrayando que “dichas visitas no son incompatibles” con la política mantenida hasta ahora por Nueva Zelanda.