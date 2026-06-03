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    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    De acuerdo a una información ,Rusia habría lanzado 25 bombas en su territorio y la zona ocupada de Ucrania en lo que va de 2026.

    Por 
    Europa Press
    Foto: archivo.

    Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a “continuos errores” de la Fuerza Aérea de Rusia en sus bombardeos contra Ucrania y ha destacado que los mismos habrían tenido “consecuencias destructivas y letales” para la población rusa por el impacto de municiones contra territorio del país euroasiático y zonas ucranianas bajo ocupación.

    Así, se han hecho eco de unas informaciones publicadas recientemente por el medio ruso Astra, según las cuales Rusia habría lanzado 25 bombas en territorio ruso y la zona ocupada de Ucrania en lo que va de 2026, con un muerto el 16 de mayo en Dubovoye. Además, en 2025 se registraron 143 incidentes de este tipo, con 165 en 2024.

    “La Fuerza Aérea rusa lleva a cabo en estos momentos más de 200 vuelos al día contra Ucrania, con una media de entre 180 y 250 lanzamientos de municiones planeadoras al día, dependiendo de las condiciones meteorológicas”, han explicado los servicios de Inteligencia británicos.

    En este sentido, han recalcado que este tipo de errores “demuestran continuos errores en la capacidad de Rusia de emplear con éxito sus municiones contra los objetivos fijados”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Reino Unido a través de redes sociales.

    “Estos errores tienen consecuencias destructivas y letales para la población rusa”, han manifestado, al tiempo que han recalcado que “probablemente tienen lugar por una combinación de malos procedimientos al armar el aparato antes de la salida y una pobre ejecución de la tripulación durante las misiones”.

    Por último, han remarcado que “la frecuencia de este tipo de incidentes demuestra probablemente un grado de fatiga entre el personal aéreo y terrestre en el seno de la Fuerza Aérea, al tiempo que expone un entrenamiento militar inadecuado”, en plena guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

    Más sobre:RusiaAtaquesGuerra

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