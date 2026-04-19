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    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    La tripulante de la histórica misión lunar compartió imágenes de su recuperación y reconoció que aún tiene dificultades para caminar con normalidad tras pasar diez días en el espacio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Una de las astronautas de la misión Artemis II mostró el complejo proceso de rehabilitación que enfrenta luego de regresar a la Tierra, donde todavía presenta dificultades para caminar y mantener el equilibrio.

    La astronauta Christina Koch publicó imágenes de su recuperación tras el histórico viaje alrededor de la Luna, en las que aparece realizando ejercicios de coordinación y equilibrio junto a especialistas.

    En los registros, Koch evidencia inestabilidad al caminar y pérdida de equilibrio, una consecuencia habitual tras permanecer varios días en microgravedad. La misión Artemis II duró 10 días y fue la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde 1972.

    La propia astronauta explicó que, durante la estadía en el espacio, el cerebro deja de procesar de la misma forma las señales asociadas al equilibrio y la orientación.

    “Cuando volvemos a la gravedad dependemos mucho de nuestros ojos para orientarnos visualmente”, señaló Koch. Agregó que incluso caminar en línea recta o con los ojos cerrados puede convertirse en una dificultad tras el retorno.

    Los problemas físicos posteriores a la misión incluyen pérdida de masa muscular, disminución de la densidad ósea, alteraciones en el sistema cardiovascular y trastornos del equilibrio, pese a que la tripulación realizó ejercicios diarios durante el viaje.

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra JOE SKIPPER

    La tripulación de Artemis II —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y el canadiense Jeremy Hansen— regresó a la Tierra el 11 de abril, luego de completar un sobrevuelo alrededor de la Luna a bordo de la cápsula Orion.

    Tras el amerizaje en el océano Pacífico, los cuatro astronautas fueron trasladados al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde permanecen bajo observación médica y realizan una rehabilitación progresiva para readaptarse a la gravedad terrestre.

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra
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