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    Trump por “decisión” sobre Irán: “¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?”

    Trump además ha considerado “probable” que se reúna con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que se encuentra ante la “decisión” en el contexto de la guerra de Irán de llegar a un acuerdo u optar por “hacerlo de la otra manera”, sugiriendo una intervención militar a gran escala que “acabaría con todo” y pondría punto final a “las conversaciones” y “las tonterías”.

    Tras señalar que la ofensiva militar ha tenido gran éxito, el jefe de la Casa Blanca ha subrayado que se encuentra con una decisión sobre la mesa. “Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, ha avisado en declaraciones en el podcast de la periodista conservadora Miranda Devine.

    De esta forma, Trump ha lanzado un aviso sobre el escenario que se abre ahora en Irán si las autoridades no aceptan un acuerdo con Washington. A su juicio, la alternativa al acuerdo daría “certeza” y “se acabaría todo”.

    “No habría tonterías. No habría conversaciones. No habría retrasos”, ha indicado, para concluir que prefiere “hacerlo de la manera amable, desde un punto de vista humanitario”.

    Posible reunión con Jamanei

    Trump ha considerado “probable” que se reúna con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, según “se desarrollen las cosas” en referencia a un eventual acuerdo con Teherán para el cese de las hostilidades.

    “Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer a todo el mundo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”, ha asegurado.

    En el marco de la entrevista, el dirigente norteamericano ha defendido el éxito de Estados Unidos en su ofensiva en Irán, incidiendo en que el resultado último es que Teherán no tenga armas nucleares y es algo que ya ha aceptado la República Islámica. “Independientemente de lo bien que nos esté yendo, no podemos permitir que tengan un arma nuclear. Y ellos ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear”, ha asegurado.

    “Han aceptado eso. Ahora pueden cambiar de opinión, pero esa fue una de las cosas que tenían que aceptar. Lo han aceptado”, ha añadido el presidente estadounidense, quien ha desvinculado la ofensiva del calendario electoral con los comicios de medio mandato de noviembre en el horizonte asegurando que el ataque a Irán tenía que hacerse antes para evitar que Irán tuviera el arma nuclear.

    “Esto es demasiado importante. Si hubiera hecho eso, ellos habrían tenido un arma nuclear. Así que habrían tenido un arma nuclear dos semanas después de que los bombarderos B-2 atacaran”, ha dicho.

    Los últimos días Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIrán

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