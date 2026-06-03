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    Culto

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La compañía La Novela llega desde Valparaíso para presentar “La invivible”, bajo la dirección de Franco Oviedo y la dramaturgia de Sibila Sotomayor, con funciones del 11 al 13 de junio en Teatro La Memoria. Con humor absurdo, estética retrofuturista y un lenguaje coreográfico, este solo escénico explora la vida de una mujer hipertecnologizada al borde del colapso.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un cuerpo feminizado atrapado entre tareas infinitas, comandos digitales y la exigencia de estar siempre disponible es el eje de “La invivible”, obra proveniente de Valparaíso que llega a Teatro La Memoria en el marco de su programa Mirada Nacional, que busca descentralizar y circular la experiencia teatral desde regiones hacia la capital.

    El montaje propone un retrato crítico de la vida contemporánea cruzada por la tecnología, el agotamiento y los modelos de eficiencia que hoy se imponen sobre los cuerpos. Dirigido por Franco Oviedo y producido por la compañía La Novela, combina lenguaje físico y coreográfico, una visualidad tecnológica y referencias al retrofuturismo para abordar las tensiones entre lo humano y lo no humano, lo orgánico y la maquinaria.

    Teatro La Memoria cuenta con un plan de gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    “El retrofuturismo, como estética, nos permite mirar con cierta ironía esas promesas de futuro que nunca llegaron. Todas esas ideas de eficiencia, de perfección tecnológica, de que las máquinas vendrían a hacernos la vida más fácil… al final nos terminaron exigiendo más. Nos interesaba poner en escena esa contradicción: cómo hoy seguimos intentando alcanzar esos estándares imposibles, donde el cuerpo —particularmente el cuerpo feminizado— siempre está al debe, siempre tiene que estar disponible, funcionando, resolviendo todo. (...) . Esta obra nace desde ese cruce: tecnología, cuerpo y colapso. Pero también con humor, porque creemos que hay que reírse de lo absurdo para poder hablar de lo profundo”, cuenta el director de la obra.

    En escena, la intérprete Josefina Díaz Honores despliega un solo de danza marcado por el absurdo y la intensidad, en diálogo con una atmósfera sonora a cargo de Andrés Acevedo y un diseño escénico que evoca referentes como las fembots, la robotina de Los Supersónicos, la mujer biónica y los asistentes virtuales.

    La dramaturgia, escrita por Sibila Sotomayor, incorpora elementos poéticos y cotidianos que remiten al universo de Sylvia Plath, trasladando la opresión doméstica de los años 50 a un presente saturado por lo digital. A lo largo de la obra, el espectador se encontrará con una propuesta que ironiza sobre esa figura de la ‘multi-mujer’ que encarna todos los talentos y todas las exigencias, reflejando cómo la hiperproductividad atraviesa el cuerpo.

    Tras una destacada temporada en Valparaíso y su selección en el Festival Teatro a Mil 2026, “La invivible” arriba a Santiago con funciones solo cuatro funciones del 11 al 13 de junio, buscando ampliar la circulación de esta propuesta interdisciplinaria que cruza danza, teatro, humor y crítica contemporánea.

    El montaje es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2025.

    FICHA ARTÍSTICA:

    Dirección general: Franco Oviedo | Co-creación y performance: Josefina Díaz Honores | Dramaturgia: Sibila Sotomayor | Música y sonido: Andrés Acevedo | Diseño integral: Eduardo Cerón | Producción y asistencia creativa: María Betania González | Producción en terreno y coordinación escénica: Valeska Minchel | Jefe técnico y operador de iluminación: Matias Segura | Técnica de altura: Esteban Amaya | Realización de vestuario: Marcela Muñoz | Realización de utilerías: Miguel Barrera | Realización escenográfica: Fernando Quiroga | Realización de robot: Taller Dínamo | Comunicaciones: Tania López | Registro audiovisual y fotográfico: Matías Pentos | Gráficas e ilustración: Manuel Soñez | Entrenamientos: Ferpo | Produce: Compañía La Novela y Mueve Cultura | Colabora: Danza Vorágine y Teatro La Memoria | Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025.

    COORDENADAS:

    11 al 13 de junio

    Jueves y viernes 19:30 hrs, sábado 17:00 y 19:30 hrs.

    Teatro La Memoria (Bellavista 0503, Providencia).

    Valor: $5.000 general

    Entradas enhttps://ticketplus.cl/events/la-invivible-2026-06-11-19-30-00-0400

    Más sobre:ArteTeatro La MemoriaArte Culto

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