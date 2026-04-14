Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II. Foto: NASA

Tras el exitoso regreso de la misión Artemis II, que marcó el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde 1972, la NASA ya tiene la mirada puesta en el futuro.

Se trata de una serie de misiones que buscan no solo volver a pisar la Luna , sino establecer una presencia humana permanente en su superficie.

Según reportó The New York Times, el buen desempeño de la nave Orion y de los sistemas de soporte vital durante el vuelo es fundamental, ya que “sienta las bases para los próximos pasos del programa Artemis”, cuyo objetivo final es concretar un alunizaje hacia finales de la década.

¿Cuál es el siguiente paso?

El siguiente gran hito será Artemis III . Aunque inicialmente estaba pensada como la misión que devolvería astronautas a la superficie lunar, la NASA ajustó sus planes.

Ahora, el vuelo previsto tentativamente para 2027, se enfocará en una etapa intermedia: poner a prueba maniobras críticas en órbita terrestre .

En concreto, los astronautas practicarán el acoplamiento entre la cápsula Orion y el llamado Sistema de Aterrizaje Humano (HLS), una nave que será clave para descender a la Luna en futuras misiones.

Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II. Foto: NASA

Este sistema está siendo desarrollado por empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, en una competencia que aún no tiene un ganador claro.

De acuerdo con U.S. News y el medio especializado Nautil, este ensayo será decisivo, ya que permitirá validar las tecnologías necesarias para un alunizaje seguro, replicando en parte lo que fue la misión Apolo 9 en 1969.

¿Cuándo volverá el hombre a la Luna?

Superada esa etapa, el programa avanzará hacia Artemis IV, programada para 2028.

Esta misión sí contempla llevar astronautas a la superficie lunar, incluyendo a la primera mujer en pisarla .

El plan es que la nave Orion se acople en órbita lunar con el módulo de aterrizaje (HSL), permitiendo que parte de la tripulación descienda al satélite.

El destino elegido es el polo sur de la Luna, una región de alto interés científico debido a la posible presencia de hielo.

Este recurso podría ser clave para futuras misiones, ya que permitiría generar agua, oxígeno e incluso combustible.

Cuáles son los siguientes pasos de la NASA para que la humanidad vuelva a la Luna, tras el retorno de Artemis II. Foto: NASA

¿Poblar la Luna?

En paralelo, Artemis V –también prevista para finales de la década– marcaría el inicio de una nueva etapa: la construcción de infraestructura en la Luna .

Entre los planes se incluye el uso de vehículos de exploración y el despliegue de equipos que permitan una estadía más prolongada.

A más largo plazo, la NASA busca pasar de misiones esporádicas a una presencia continua.

La idea, según detalló la agencia, es enviar tripulaciones cada seis meses y avanzar progresivamente desde instalaciones temporales hacia estructuras más permanentes, en un proyecto que podría costar cerca de 30.000 millones de dólares.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino establecer una base” , afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, citado por The New York Times.

Una meta que, además, se da en medio de una nueva carrera espacial, con China proyectando enviar astronautas al satélite antes de 2030.