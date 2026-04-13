“No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio. Foto: NASA

Con una bienvenida de héroes y entre abrazos con sus familias, la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra tras completar un histórico viaje alrededor de la Luna.

Según reportó CNN, los cuatro astronautas amerizaron en el océano Pacífico el viernes por la noche y, al día siguiente, arribaron al Centro Espacial Johnson en Houston, donde fueron recibidos con gritos animados y una ovación de pie .

La misión –integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen– se convirtió en un hito al alcanzar la mayor distancia jamás recorrida por humanos en el espacio profundo.

“No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio. Foto: @NASA en X.

Pero más allá de los récords, fueron las emociones las que marcaron el regreso.

Las emotivas declaraciones

“Victor, Christina y Jeremy, estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo va a saber jamás por lo que los cuatro acabamos de pasar”, dijo el comandante Reid Wiseman. “Y fue lo más especial que me pasará en la vida”.

El propio Wiseman reconoció la dificultad de la experiencia, pese a tratarse de un logro histórico.

“No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio. Foto: X @astro_reid

“No fue fácil estar a más de 322.000 kilómetros de casa. Antes del lanzamiento, se siente como el mayor sueño en la Tierra, y cuando estás allá afuera, solo quieres volver con tus familias y tus amigos ”, dijo Wiseman.

“Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra”, agregó el astronauta.

Los lazos formados en la misión

El componente humano también estuvo presente en las palabras de Victor Glover, quien admitió que aún no logra dimensionar lo vivido.

“La gratitud de ver lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quienes estuve, es demasiado grande para caber en un solo cuerpo”, afirmó. “Quiero agradecer a nuestras familias por todo. Las amo”.

“No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio. Foto: X @astrovicglover

Para Christina Koch, la experiencia redefinió el concepto de equipo. “Una tripulación es un grupo que está en esto todo el tiempo, pase lo que pase, que rema junto cada minuto con el mismo propósito” , explicó.

“Está dispuesto a sacrificarse en silencio el uno por el otro, que otorga gracia, que exige rendición de cuentas”, agregó Koch.

La astronauta también relató uno de los momentos más impactantes del viaje: observar la Tierra desde la nave Orion. “Hay una cosa nueva que sé, y es esta: planeta Tierra, ustedes son una tripulación”, reflexionó.

Jeremy Hansen, por su parte, destacó la conexión emocional tanto dentro como fuera de la nave.

“Lo que vieron fue un grupo de personas que disfrutaba contribuir y encontrar alegría en ello”, señaló el canadiense. “Somos un espejo que los refleja a ustedes”.

Durante los 10 días de misión, los astronautas mantuvieron breves comunicaciones con sus familias, un aspecto que, según Wiseman, fortaleció el vínculo entre ellos.

“Escuchar a tus compañeros de tripulación reírse y llorar… ha sido la experiencia de unión más especial”, dijo el comandante .

Desde la NASA, el administrador Jared Isaacman calificó Artemis II como “la mayor aventura en la historia de la humanidad” y subrayó que la misión allana el camino para futuras expediciones, como Artemis III, prevista para 2027.

Más allá de los avances técnicos, el regreso de la tripulación dejó una idea clara: incluso en la inmensidad del espacio, lo más importante sigue siendo la conexión humana.