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    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Miembros de la tripulación y familiares de los astronautas se han referido al periodo previo al lanzamiento y a las instancias en las que se han comunicado durante el transcurso de la misión. El comandante, Reid Wiseman, describió cuando habló con sus hijas como “el mejor momento” de toda su vida.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II que fueron a la órbita lunar. Foto: NASA.

    Fue durante la tarde del pasado 1 de abril cuando se realizó el lanzamiento de la misión Artemis II, la cual busca llevar a un equipo de astronautas a la órbita lunar para que completen una serie de objetivos.

    Entre estos se encuentran evaluar el vuelo de la cápsula Orión, practicar procedimientos de emergencia y capturar imágenes con motivos científicos y de exploración.

    Una vez completada la misión, la cual se espera que tenga una duración aproximada de 10 días, se tiene previsto que la nave que transporta a los astronautas descienda hacia la Tierra a una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora, para que luego estos puedan aterrizar en paracaídas en el Océano Pacífico.

    El equipo está conformado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Los tres primeros son especialistas de la NASA, mientras que este último es de la Agencia Espacial Canadiense.

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II que fueron a la órbita lunar. Foto: NASA.

    La misión dirigida por la agencia estadounidense se presenta como el vuelo espacial tripulado más profundo desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972.

    Pese a que se trata de un viaje histórico, algunos de los astronautas de Artemis II han relatado que tuvieron reacciones contrarias cuando se enteraron de que serían parte.

    En una reciente entrevista con el podcast Curious Universe de la NASA, Wiseman dijo que, cuando se lo informaron, su reacción inmediata no fue de entusiasmo.

    Más bien, comentó, “fue bastante duro”. En parte, porque es padre soltero de dos hijas.

    “No fue como si te hubiera tocado la lotería y salieras corriendo de alegría. No fue para nada esa sensación”, relató el comandante de la misión.

    Aquella reacción se debió a que los viajes en el espacio siempre están expuestos a potenciales riesgos.

    En el caso particular de Artemis II, se trata de la primera vez en que humanos viajan hacia la Luna en más de cinco décadas. Asimismo, el vehículo en el que van los astronautas hacia la órbita lunar nunca antes había transportado personas hacia el espacio.

    Esas consideraciones también se han extendido hacia los familiares de los tripulantes.

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II que fueron a la órbita lunar. Foto: NASA.

    Qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    El psicólogo del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, James Picano, quien trabaja para apoyar a las familias de los tripulantes de Artemis II, declaró recientemente al New York Times que “el lanzamiento es un evento de estrés máximo”.

    Sin embargo, agregó, también “hay una cantidad increíble de estrés para una familia incluso antes del lanzamiento”.

    “La misión comienza en el momento de la asignación”, afirmó Picano.

    Los tripulantes de la misión fueron elegidos en 2023, es decir, casi tres años antes del lanzamiento realizado el primer día de abril.

    El haber sido seleccionados no solo significó rutinas de preparación más extensas y rigurosas, sino que también largos periodos de tiempo sin compartir con sus familiares y la incertidumbre asociada a los plazos en constante cambio.

    La Dra. Catherine Hansen, esposa de Jeremy Hansen, describió en una publicación en Facebook cómo vivieron el periodo previo al lanzamiento.

    “Artemis II no es algo que se desarrolle en segundo plano; absorbe por completo a toda nuestra familia, incluso cuando Jeremy pasa largas jornadas en simuladores y nos reunimos más tarde en el gimnasio de la NASA para mantenernos sanos, felices y plenos”.

    “En la tranquilidad entre reuniones y planes de misión, vuelvo a esta esterilla (o mat de yoga) para respirar, para recordar que estar preparados, apoyados por la comunidad y anclados en el amor es lo que nos permite afrontar tanto la maravilla como el riesgo de llevar humanos de regreso a la Luna”.

    La Dra. Hansen comentó que la planificación para el viaje de su esposo incluyó tener “conversaciones sobre ‘qué pasaría si’, que ninguna familia de un astronauta que vaya a la Luna quiere tener, pero que son absolutamente necesarias”.

    Dos semanas antes del lanzamiento, los astronautas entraron en cuarentena con sus familias en Houston, Texas. Posteriormente, cinco días antes del despegue, la tripulación viajó por separado al Centro Espacial John F. Kennedy, ubicado en Florida.

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II que fueron a la órbita lunar. Foto: NASA.

    Durante ese periodo, en enero de este año, antes de un intento de lanzamiento que finalmente fue postergado, Wiseman declaró: “Este momento final es probablemente el más valioso que puedas tener”.

    “Tienes un momento para reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso en tu vida”, agregó en ese entonces.

    Tras el lanzamiento realizado el 1 de abril, los astronautas no pudieron hablar con sus familias hasta el tercer y cuarto día de la misión.

    En una videollamada con NBC News, Wiseman describió hablar con sus hijas como “surrealista”.

    “Por un instante, me reencontré con mi pequeña familia”, dijo el comandante de Artemis II.

    Y enfatizó: “Fue el mejor momento de toda mi vida”.

    Se tiene previsto que durante uno de los días de la misión haya un periodo en el que nadie pueda hablar con los astronautas mientras ellos están en órbita lunar, ni siquiera el centro de control.

    La psicóloga de la NASA, Anna Morgenthaler, comentó al Times: “Pueden imaginarse las complejas emociones que uno puede sentir como familiar”.

    “Sienten emoción, orgullo, pero también ansiedad y temor ante los posibles riesgos”.

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