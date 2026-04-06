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    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    Luego de que un presentador de televisión le preguntara si deseaba compartir una reflexión sobre la Pascua con quienes nos encontramos en la Tierra, Victor Glover entregó unas palabras que han sido ampliamente calificadas como inspiradoras.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar. Foto: NASA.

    El astronauta de la NASA y piloto de la misión Artemis II, Victor Glover, entregó un mensaje a la Tierra en medio del viaje de la nave espacial a la órbita lunar.

    Cabe recordar que la operación inició la tarde del 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, y se tiene previsto que tenga una duración aproximada de 10 días.

    Durante ese periodo, los tripulantes deberán evaluar el vuelo del vehículo, practicar procedimientos de emergencia y capturar imágenes con motivos científicos y de exploración, entre otras tareas.

    Junto con Glover, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen son parte de la misión. Los dos primeros, al igual que el piloto, son especialistas de la NASA, mientras que este último es de la Agencia Espacial Canadiense.

    Durante una entrevista emitida el sábado 4 de abril, con la cápsula Orión en tránsito, un presentador de televisión de CBS News le preguntó a Glover si deseaba compartir una reflexión sobre la Pascua con quienes nos encontramos en la Tierra.

    Aunque el piloto reconoció que no tenía “nada preparado”, anticipó: “Me alegra que lo mencione. Creo que estas celebraciones son importantes”.

    Luego, entregó unas palabras que han sido ampliamente calificadas como inspiradoras.

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar. Foto: NASA.

    Qué dijo el piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    En compañía de su equipo, Glover declaró durante la entrevista: “Ustedes nos hablan porque estamos en una nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes están en una nave espacial llamada Tierra, creada para darnos un lugar donde vivir en el universo”.

    “Quizás la distancia que nos separa de ustedes les haga pensar que lo que hacemos es especial, pero estamos a la misma distancia. Y lo que intento decirles —confíen en mí— es que ustedes son especiales”.

    En un momento de su mensaje, Glover invocó a Dios y a la Biblia. Sin embargo, se esforzó en llegar tanto a creyentes como a no creyentes.

    “En todo este vacío —esto que llamamos universo, es una inmensidad— existe este oasis, este hermoso lugar donde podemos coexistir”, dijo refiriéndose a la Tierra.

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar. Foto: NASA.

    Y sentenció: “Creo que, al acercarnos al Domingo de Pascua, al pensar en todas las culturas del mundo, ya sea que lo celebren o no, ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que debemos superar esto juntos”.

    La misión dirigida por la NASA se presenta como el vuelo espacial tripulado más profundo desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972.

    Tras la incursión en la órbita lunar, durante el vuelo de regreso, la agencia espera que la nave que lleva a los astronautas vuele a unos 40.000 kilómetros por hora y esté expuesta a temperaturas de 2.600 grados Celsius al desacelerar.

    De acuerdo a lo previsto, la cápsula que transporta a la tripulación permitirá que aterricen en paracaídas en el Océano Pacífico, en las cercanías de San Diego, California.

    Puedes revisar el mensaje de Glover a continuación:

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