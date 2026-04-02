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    ¿Cuántos días tardará Artemis II en llegar a la Luna?

    El viaje completo de la misión se extenderá por cerca de 10 días, considerando tanto el trayecto de ida como el retorno a la Tierra.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Cuántos días tardará Artemis II en llegar a la Luna? Foto: @NASA

    La misión Artemis II marca un hito en la exploración espacial: por primera vez desde 1972, una nave tripulada se aleja más allá de la órbita terrestre con destino a la Luna.

    Según detalla un artículo de El País, el viaje completo tomará cerca de 10 días, pero el trayecto hasta alcanzar el entorno lunar será considerablemente más breve.

    A diferencia de lo que podría pensarse, “llegar a la Luna” no es un instante único, sino un proceso.

    En términos de trayecto, la nave Orion completa su viaje de ida en aproximadamente cuatro días, entre las jornadas 2 y 5 de la misión.

    Sin embargo, el punto más relevante, cuando entra en la esfera de influencia gravitatoria lunar y realiza su máximo acercamiento, ocurre en el día 6, durante el sobrevuelo.

    ¿Cuántos días tardará Artemis II en llegar a la Luna? Foto: NASA.

    Así es el cronograma del viaje espacial

    El primer día está dedicado íntegramente a pruebas técnicas.

    Tras el despegue y la entrada en órbita, la nave eleva progresivamente su altitud hasta alcanzar una órbita terrestre alta (de más de 70.000 kilómetros) y ejecuta maniobras clave para validar sus sistemas.

    Entre ellas, ensayos de aproximación y separación con la etapa superior del cohete, denominada ICPS. Todo esto permite comprobar que Orion está lista para operar con astronautas en el espacio profundo.

    Superada esta fase inicial, comienza el verdadero viaje hacia la Luna entre los días 2 y 5.

    En ese momento, el módulo de servicio de Orion, desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA), enciende su motor principal para ejecutar la llamada inyección translunar, una maniobra que impulsa la nave fuera de la órbita terrestre hacia la Luna.

    Desde allí, la misión sigue una trayectoria de “libre retorno”, lo que significa que la nave no necesita volver a encender su motor principal para regresar a la Tierra.

    ¿Cuántos días tardará Artemis II en llegar a la Luna? Imagen. NASA.

    Esta decisión reduce los riesgos, ya que permite que Orion rodee la Luna y vuelva de forma natural, guiada principalmente por la gravedad.

    El día clave, sobrevuelo a la Luna

    Tras completar esos cuatro días de trayecto, la nave alcanza el entorno lunar el día 6.

    En lugar de entrar en órbita, Orion realizará un sobrevuelo a unos 7.400 kilómetros de la superficie, centrado en la cara oculta del satélite natural.

    Este será uno de los momentos más importantes de la misión, ya que permitirá a los astronautas observar directamente zonas que nunca antes han sido vistas por seres humanos.

    En ese punto, además, la tripulación de Artemis II se convertirá en la que más lejos ha viajado desde la Tierra en la historia, superando el récord establecido por la misión Apolo 13.

    ¿Cuántos días tardará Artemis II en llegar a la Luna? Foto: NASA

    Días 6, 7, 8, 9 y 10

    Tras el sobrevuelo, comienza el regreso.

    El trayecto de vuelta se extiende por otros cuatro días, durante los cuales los astronautas realizarán experimentos científicos y continuarán evaluando el desempeño de la nave en condiciones de espacio profundo.

    El viaje de vuelta se realizará utilizando la fuerza de gravedad de la Tierra, que naturalmente acercará la nave hacia el planeta.

    Orion solo usará sus motores auxiliares solo para corregir el rumbo en caso de un desvío.

    Finalmente, el día 10, Orion reingresará a la atmósfera terrestre y amerizará en el océano Pacífico frente a la ciudad de San Diego, California.

    Lee también:

    Más sobre:Artemis IILunaNASAEspacioCienciaMisión lunarOrionTendenciasLa Tercera

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