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    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    A casi 400 mil kilómetros de distancia y a través de la gruesa ventana de la cápsula Orion, los astronautas de la NASA capturaron la inmensidad de nuestro planeta usando un teléfono de consumo masivo, sumando otra página a la historia de la fotografía espacial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2 NASA

    Para nadie es un misterio que la misión Artemis II de la NASA es el hito espacial de nuestra generación. Han pasado más de cincuenta años desde que el programa Apolo llevó a la humanidad a las cercanías de la Luna, y el viaje de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya tiene su lugar asegurado en los libros de historia.

    Pero más allá de la compleja telemetría o los trajes de última generación, hay un detalle que se robó la película en las redes sociales durante este fin de semana.

    El “Earthrise” de la generación TikTok

    las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2 NASA

    Todo comenzó cuando la tripulante de la misión, Christina Koch, decidió sacar su teléfono personal en los momentos de mayor acercamiento a la órbita lunar.

    A través de la escotilla de la cápsula Orion, Koch -y también el comandante de la misión, Reid Wiseman- apuntaron el lente frontal del smartphone hacia ese punto azul pálido suspendido en la negrura absoluta del espacio.

    Las imágenes, compartidas casi en tiempo real gracias a la nueva red de comunicación óptica láser de la NASA (y posteriormente subidas a las cuentas oficiales de la tripulación), son simplemente brutales.

    En ellas se aprecia la curvatura terrestre con un nivel de detalle que asombra. Las formaciones nubosas sobre el Océano Pacífico, el contraste de los continentes y ese delgado e inquietante halo azul que es nuestra atmósfera, lucen con una nitidez que hace que las viejas fotos granuladas de los años 70 parezcan de la edad de piedra.

    Pero tal vez lo más sorprendente es que se trata de imágenes tomadas con la cámara frontal de un teléfono.

    ¿Qué teléfono usaron para fotografiar la Tierra?

    las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2 NASA

    No es la primera vez que la tecnología de consumo viaja más allá de la estratosfera. Los iPad son herramientas habituales en la Estación Espacial Internacional (ISS). Sin embargo, el salto cualitativo del hardware de las cámaras de Apple en esta última generación ha demostrado que la brecha entre el equipo profesional y el móvil es cada vez más fina.

    Junto con los astronautas, según el sitio de tecnología CNET, al menos un teléfono iPhone 17 Pro Max está en la misión Artemis II, y estamos recibiendo algunas de las primeras fotos tomadas por el equipo.

    Según se ve en los metadatos de las fotos, colgadas en la cuenta oficial de la NASA en Flickr, las tres imágenes que acompañan esta nota fueron tomadas con la cámara frontal (o selfie) del iPhone 17 Pro Max, aunque el iPhone no es el único dispositivo que captura imágenes en la misión (muchas fotos en Flickr también fueron tomadas por una Nikon D5, Nikon Z 9 y una GoPro HERO4 Black).

    Los metadatos de las imágenes de la NASA dan cuenta que se usó la cámara frontal de un iPhone 17 Pro Max de Apple

    Las imágenes pudieron aprovechar la cámara frontal Center Stage de 18 MP del iPhone 17 Pro Max, con apertura ƒ/1.9 y funciones de encuadre automático que facilitan selfies y video en condiciones improvisadas, al permitir ampliar el ángulo de visión, cambiar entre vertical y horizontal sin girar el iPhone y reencuadrar automáticamente. Justo el tipo de flexibilidad que encaja con tomas improvisadas en una misión espacial.

    “El iPhone 17 Pro es por mucho el iPhone más potente que hayamos hecho (...) rediseñado de punta a punta para maximizar el rendimiento”, dice en un comunicado de lanzamiento Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Worldwide Marketing de Apple. “Con tres cámaras Fusion de 48 MP, una nueva cámara frontal Center Stage y funcionalidades de video profesionales, las oportunidades creativas son infinitas”.

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