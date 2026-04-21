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    Más de 60 detenidos en Washington: veteranos de guerra irrumpen en el Congreso para exigir el fin del conflicto con Irán

    Manifestantes, incluidos exmilitares y familiares, protagonizaron una protesta simbólica en las dependencias del Capitolio.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Un agente de la policía de EE.UU. arresta a un veterano de guerra en una protesta contra la guerra de Irán

    Una inusual y tensa manifestación se registró este lunes en Washington D.C., luego de que más de 60 personas fueran detenidas tras irrumpir en el edificio Cannon de la Cámara de Representantes, en una protesta liderada por veteranos de guerra contra el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

    De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, al menos 32 de los arrestados participaron directamente en la ocupación del recinto legislativo, en una acción organizada por agrupaciones como About Face, el Centro para la Conciencia y la Guerra (CCW), Veteranos por la Paz, Defensa Común y Familias Militares Hablan, entre otras.

    Los manifestantes -muchos de ellos exintegrantes de las Fuerzas Armadas- portaban tulipanes rojos en memoria de los iraníes fallecidos en ataques estadounidenses, cifra que Teherán estima en cerca de 3.500 víctimas.

    Además, desplegaron pancartas con consignas como “Fin a la guerra contra Irán” y realizaron una ceremonia de plegado de la bandera estadounidense, en honor a los trece soldados norteamericanos muertos en el conflicto.

    La protesta incluyó cánticos y discursos contra la guerra antes de que efectivos policiales intervinieran para desalojar el edificio. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los manifestantes son inmovilizados y escoltados fuera del recinto.

    Detención de excombatientes

    Entre los aprehendidos figura Mike Prysner, director ejecutivo del CCW y exsoldado de la guerra de Irak, quien calificó el actual conflicto como “profundamente impopular” y una “crisis para la Administración de Donald Trump”.

    Antes de ser arrestado, Prysner entregó un mensaje dirigido a militares en servicio activo, instándolos a considerar la objeción de conciencia.

    Al respecto, afirmó que “la guerra a la que me enviaron se cobró sin sentido la vida de miles de estadounidenses y un millón de iraquíes. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de negarse ahora mismo”.

    El activista aseguró que más de cien efectivos ya han iniciado procesos formales para evitar su despliegue, subrayando que este derecho está protegido legalmente en Estados Unidos.

    Según el CCW, uno de los objetivos centrales de la protesta era forzar una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para entregarle la bandera plegada y exigir un compromiso explícito de no seguir financiando la guerra.

    La acción buscaba visibilizar el creciente rechazo dentro de sectores militares y civiles a la política exterior de la Casa Blanca.

    Bajo este tenor, la protesta se realizó en un momento especialmente delicado para la nación norteamericana, ya que el actual alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán está próximo a expirar, mientras el presidente Trump ha descartado extenderlo y ha reiterado duras advertencias contra Teherán.

    El mandatario estadounidense ha exigido que Irán acepte condiciones que limiten su capacidad de desarrollar armas nucleares, advirtiendo que, de no hacerlo, “todo el país va a ser destruido”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEE.UU.VeteranosCapitolioIránCámara de RepresentantesMike PrysnerMundo

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