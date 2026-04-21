La nueva era parte con una derrota: la UC pierde en casa ante La Calera y se llena de dudas para el clásico ante la U

Con la alegría de la brillante victoria frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, Universidad Católica cerró la décima fecha de la Liga de Primera frente a Unión La Calera en el Claro Arena, en medio de la asunción de Matías Claro, el homenaje al expresidente Juan Tagle y la víspera del 89º aniversario. Sin embargo, los festejos terminaron en lamentos, ya que los cementeros se impusieron por 2-1.

En la noche precordillerana se dio un partido rápido, con ambos elencos proponiendo. Uno, la UC, con la necesidad de alcanzar al líder Deportes Limache, y el otro, con la urgencia de salir de la zona de descenso tras haber perdido seis puntos en el Tribunal de Disciplina.

A diferencia de sus participaciones internacionales, donde el DT Daniel Garnero prescindió de la titularidad de Matías Palavecino, esta vez sí lo incluyó desde el arranque, para darle mayor presencia ofensiva a un circuito que incluyó a Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. Sin embargo, estuvo lejos de ser su mejor noche.

A los 19′, Montes aceleró y sacó un remate elevado por sobre la portería visitante. Mientras que los caleranos intentaban ejercer una presión alta y aprovechar la velocidad de algunas transiciones para buscar en el área al veterano Sebastián Sáez. Por momentos, se la pusieron bastante difícil al cuadro de Las Condes que no lograba asociarse bien.

Las emociones llegaron en el tramo final de la primera parte. En los 35′, Nicolás Avellaneda estuvo brillante para sacar un remate ajustado de Giani. A partir de ahí, el dueño de casa se fue con mayor determinación en busca del primer tanto.

Cinco minutos más tarde ocurrió la polémica de la noche: el juez Nicolás Gamboa fue llamado por el VAR, pero desestimó una agresión de Fernando Zampedri sobre Cristopher Díaz, argumentando que “no había nada claro de conducta violenta”, más allá del evidente movimiento con el brazo del goleador sin la pelota en juego. El delantero había sido amonestado, pero por reclamos. Una roja lo marginaba del Clásico Universitario de este sábado.

A los 44′, luego de un tiro libre desde la derecha, Giani no pudo controlar bien y el balón le quedó a Branco Ampuero, quien puso la punta del pie para abrir la cuenta y empezar a solucionar momentáneamente los problemas que el elenco de Martín Cicotello les había puesto en la primera fracción.

Espectacular reacción

En el complemento, La Calera salió a buscar el empate con bastante determinación, manteniendo lo que había hecho durante la primera etapa. Así fue como una clara desinteligencia defensiva de la UC le permitió a Rodrigo Cáceres entrar solo por el medio del área y conectar un pase cuchareado de Joaquín Soto. Era el 1-1, a los 52′.

Los cruzados vivieron momentos de angustia en los 57′. Otra falla en el fondo casi termina en el segundo gol, pero terminó siendo anulado por una posición de adelanto de Díaz. De todos modos, la fragilidad del bloque posterior de los estudiantiles generó preocupación en los más de 15 mil espectadores que llegaron a San Carlos de Apoquindo.

Con el correr del segundo tiempo se empezó a ver a una UC desgastada físicamente ante un rival que no escatimaba ir al frente. Para colmo, Clemente Montes recibió una absurda segunda amarilla por simular en los instantes previos a su sustitución.

Recién en los 70′, los cruzados se acercaron al arco rival a través de un remate de distancia de Giani, que Avellaneda sacó de muy buena manera. Sin embargo, fue muy poco para inquietar a la visita que seguía envalentonándose.

Todavía quedaba un capítulo más. A los 83’, los de Cicotello dieron el gran golpe. Un pelotazo de Díaz fue interpretado a la perfección por Kevin Méndez, quien le ganó la espalda a Eugenio Mena para definir hacia el medio. Fue ahí donde justo apareció Sáez para empujarla y poner el 1-2.

El marcador no se movió y la UC no pudo aprovechar la oportunidad de igualar a Limache, mientras que La Calera se quedó con un triunfo vital en sus aspiraciones de escapar del fondo.