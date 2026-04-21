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    “Lo principal es que no jugamos bien”: la frustración de la UC tras caer ante La Calera

    La franja perdió por 2-1 de local, por el cierre de la fecha 10 de la Liga de Primera.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    El triunfazo de Universidad Católica ante Cruzeiro en Brasil no fue suficiente para resolver las dudas que el equipo muestra en la Liga de Primera. Este lunes, en el cierre de la fecha 10, cayeron por 1-2 ante Unión La Calera en el Claro Arena. Como era de esperar, las caras en la precordillera no eran alegres.

    Fernando Zuqui, volante de los Cruzados, no escondió su preocupación y decepción por este resultado: “Dejamos escapar una posibilidad de sumar tres puntos y de estar en la parte de arriba de la tabla, estoy con bronca”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    Además, se refirió a un posible cansancio producto del mencionado duelo en Brasil el miércoles: “A mí no me gusta buscar excusas, lo principal es que no juagamos bien, el fin de semana tenemos un partido importante (el Clásico Universitario). La copa te exige, más los viajes, pero tenemos que estar preparados para afrontar todas las competencia”.

    Al ser consultado específicamente por el encuentro contra Universidad de Chile, Zuqui sabe que es una instancia relevante: “Va a ser un partido muy importante. Ahora a descansar, ser autocrítico para mejorar y crecer, sabemos que tenemos que ir a competir de gran forma”.

    Cabe destacar que el mencionado partido entre los azules y la franja será el próximo sábado 25 de abril a las 18.00 horas, en el Estadio Nacional.

    La felicidad calerana

    Por contraparte, mientras los futbolistas de la UC se tomaban la cabeza y se lamentaban por el mal resultado, los cementeros se abrazaban y festejaban este segundo triunfo consecutivo.

    Foto: Photosport

    Kevin Méndez, una de las figuras este lunes, mostró su conformidad: “Fue un partido jodido. Estoy orgulloso de mis compañeros, venimos haciendo un buen proceso. Fue un partido duro, son un gran equipo, con jugadores de jerarquía; venimos acá y nos llevamos los tres puntos”.

    “Somos un equipo que laburamos mucho, y contra este tipo de rivales mucho más. Necesitábamos los puntos, veníamos corriendo de atrás en la tabla. Conseguimos dos victorias al hilo y estamos contentos”, cerró.

    Más sobre:FútbolLa UCUnión La CaleraFernando Zuqui

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