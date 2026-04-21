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    Diputada Ossandón (RN) destaca importancia de revisar el fin de la franquicia Sence: “No puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”

    En declaraciones a CNN Chile, la vicepresidenta de la Cámara indicó que la megarreforma del gobierno podría ser despachada en agosto y que espera que sea vista por las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La diputada Ximena Ossandón. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    Polémica generaron el pasado jueves 16 las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que en el marco de la ley miscelánea o megarreforma que el Ejecutivo enviará al Congreso, se eliminará el sistema de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que se realiza a través de una franquicia tributaria.

    Cabe recordar que el secretario de Estado explicó en esa oportunidad que “dentro de las medidas de contenciones de gasto, el proyecto contempla la eliminación de la franquicia tributaria Sence. Nadie que la haya analizado tiene una opinión positiva de su efecto. Lamentablemente aquí el país se malgastó una oportunidad (…) era una buena iniciativa, pero sus resultados no son positivos y a veces se ha prestado para abusos. No a veces, sino que muchas veces”.

    Sin embargo, esta noche la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), afirmó que aún se está discutiendo si la criticada eliminación de la franquicia será parte o no de la iniciativa.

    En declaraciones a Tolerancia Cero de CNN Chile, y mientras abordaba la inciativa del gobierno, la parlamentaria indicó que más allá de los lineamientos generales que les comunicó el ministro Quiroz, “no conocemos absolutamente nada de cómo viene el proyecto”.

    En este marco, fue requerida por la contradicción de que la mesa desconozca el detalle de la megarreforma pese a pertenecer a las filas oficialistas, ante lo cual sostuvo: “Hay ciertos temas que nos hemos enterado que nos han escuchado, por ejemplo terminar con el tema de la gratuidad de las personas mayores de 30 años, saben que el tema de las contribuciones también va a ser discutido; hoy día se está discutiendo si lo del Sence entra o no entra (...)”.

    Ante sus palabras, fue consultada sobre si efectivamente está en discusión la posibilidad de que no se elimine la franquicia Sence.

    “Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, que nos parece súper importante revisar eso. Vimos toda la batahola que existió el fin de semana a través de todos los medios, la Cámara Chilena de la Construcción (...) Yo creo que tu no puedes llegar y cortar todo porque te parece que no funciona, porque lo que tú tienes que decir ‘sabes, el Sence en su totalidad no ha funcionado bien, entonces vamos a ver los puntos donde no ha funcionado’”, destacó la diputada RN.

    Fecha del proyecto y comisiones

    En el programa, Ossandón fue además requerida sobre si considera viable que la megarreforma pueda estar despachada a fines de agosto, ante lo que respondió: “Podría salir, a nosotros nos están pidiendo junio”.

    Respecto de las comisiones que deberán revisar la iniciativa, sostuvo que aunque el oficialismo es partidario de que el proyecto ingrese solo a Hacienda, consideró que “sería bastante más sano, justamente para no tener estas peleas que tenemos adentro, ponerle todo el acelerador, pero ojalá que vaya tal vez a dos”, tras lo cual indicó que la segunda podría ser la de Medio Ambiente.

    Más sobre:MegarreformaSenceXimena OssandónCámara de Diputados

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